Česko predĺžilo núdzový stav do 14. februára

Praha 21. januára (TASR) - Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR prijala vo štvrtok návrh komunistov na predĺženie núdzového stavu do 14. februára. So svojím návrhom tak neuspel kabinet premiéra Andreja Babiša (ANO), ktorý žiadal ďalších tridsať dní. Doterajší stav núdze platí do 22. januára. Informoval o tom portál Novinky.cz.



Vláda žiadala predĺženie núdzového stavu do 21. februára. Minister zdravotníctva ČR Jan Blatný podľa Noviniek.cz predĺženie vo štvrtok obhajoval tým, že koronavírus sa v ČR stále prudko šíri, aj keď sa epidémia spomaľuje.



"Vláda chce dosiahnuť obrat v boji s epidémiou, čo sa nám nemôže podariť bez protiepidemických opatrení," povedal počas rokovania snemovne český premiér Andrej Babiš. Premiér dodal, že bez núdzového stavu vláda nemôže prijímať plošné opatrenia.



Núdzový stav je v ČR v platnosti od 5. októbra 2020, pripomínajú Novinky.cz. Od tej doby bol štyrikrát predĺžený. Vláda ho môže v ČR vyhlásiť maximálne na 30 dní, na každé ďalšie predĺženie však už potrebuje súhlas dolnej komory parlamentu.



Štvrtkové zasadnutie museli popoludní prerušiť z dôvodu potýčky medzi poslancami. Česká polícia na Twitteri oznámila, že sa zaoberá možným porušením hygienických opatrení zo strany dvoch poslancov.