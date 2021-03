Česko prevezie 19 pacientov s covidom do Nemecka

Praha 3. marca (TASR) - V dôsledku nedostatku miest pre pacientov s koronavírusom v českých nemocniciach sa vláda ČR dohodla s Nemeckom, ktoré pre nich vyhradí 19 miest vo svojich zariadeniach. Švajčiarsko ponúka pre českých pacientov 20 miest. Informoval o tom v stredu spravodajský portál Novinky.cz.



"Situácia je vážna, naplnili sa krízové scenáre. Dnes by sa podľa odborníkov mohol počet nových prípadov priblížiť k hranici 20.000. Budeme sa snažiť robiť všetko pre to, aby sme situáciu zvládli," povedal minister vnútra Jan Hamáček po zasadaní krízového štábu.



Švajčiarsko podľa Hamáčka tiež ponúklo prevoz českých pacientov vlastným lietadlom. Rokovania budú prebiehať aj s Poľskom, ktoré by mohlo ponúknuť až 200 lôžok.



Pardubický kraj pre nedostatok nemocničných kapacít vyhlásil v utorok stav hromadného postihnutia osôb. "Dá sa očakávať, že podobné stavy vyhlásia aj ďalšie kraje," uviedol minister.



Krátko nato vyhlásil tento stav aj Stredočeský kraj.



Pre nedostatok nemocničného personálu bude neskôr vláda rokovať aj o uložení pracovnej povinnosti ambulantným lekárom. Podľa Hamáčka by mali pomáhať v nemocniciach na oddeleniach, kde ležia pacienti s koronavírusom v ľahšom stave. Kedy konkrétne to ale kabinet bude riešiť, zatiaľ nie je jasné.



Ako pripomínajú Novinky.cz, epidemiologická situácia v Česku sa v posledných týždňoch opäť zhoršuje. Plné sú nemocnice, rekordné počty pacientov sú tiež na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Nemocnice nestíhajú poskytovať starostlivosť všetkým, ktorí by ju potrebovali, majú aj nedostatok personálu. Najhoršia situácia vzhľadom na počet voľných lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti je v Karlovarskom kraji.