Česko prvýkrát po vyše troch týždňoch nehlási žiadnu obeť koronavírusu

Praha 16. apríla - Prvýkrát od 23. marca české nemocnice nehlásia žiadny denný nárast obetí nového typu koronavírusu. Od vypuknutia pandémie chorobe COVID-19 podľahlo 166 ľudí a 831 sa vyliečilo. S odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva o tom vo štvrtok informoval spravodajský server iDNES.cz.



Počet osôb infikovaných novým koronavírusom v Česku stúpol o 160 na 6303. Po niekoľkých dňoch, keď bol denný nárast počtu nakazených nižší, sa v stredu vrátil k číslam podobným z predchádzajúceho týždňa. Hospitalizovaných je aktuálne 418 pacientov.



Laboratóriá v stredu uskutočnili rekordný počet testov na koronavírus, celkom 8332. Dokopy ich ministerstvo zdravotníctva eviduje už 146.004.



Česko postupne začína s uvoľňovaním opatrení. Od utorka 14. apríla je možné z ČR vycestovať do zahraničia za určitých podmienok, napríklad k lekárovi, na pohreb alebo za rodinou. Ak pobyt z týchto dôvodov nepresiahne 24 hodín, nemusia ísť ľudia v Česku do karantény. Dovolené sú aj služobné cesty, ale v tomto prípade je následná karanténa povinná.



V stredu v Českej televízii (ČT) vyhlásil epidemiológ a šéf Centrálneho riadiaceho tímu COVID-19 Roman Prymula, že do niekoľkých týždňov sa rozhodne, či a ako sa zmiernia pravidlá pre vycestovanie. Podľa Primulu sa diskutuje predovšetkým o cestách v lete do Chorvátska a na Slovensko.



Prvý prípad ochorenia COVID-19 zaznamenali v ČR 1. marca. Česká vláda vyhlásila 12. marca z dôvodu šírenia nákazy núdzový stav. Platí pre územie celej krajiny na obdobie 30 dní. Poslanecká snemovňa parlamentu ČR rozhodla minulý týždeň o jeho predĺžení do 30. apríla.