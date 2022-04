Česko sa naposledy rozlúčilo s hercom Josefom Náhlovským

Praha 14. apríla (TASR) - Verejnosť sa vo štvrtok v pražských Strašniciach naposledy rozlúčila s českým hercom a zabávačom Josefom Aloisom Náhlovským, ktorý zomrel 7. apríla vo veku 72 rokov.



Do obradnej siene prišli herci, speváci aj športovci. Na rozlúčke sa zúčastnili Alois Švehlík, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Aleš Háma, Karel Vágner, Petr Janda, Jakub Smolík či Vašo Patejdl, informoval spravodajský webový portál Novinky.cz.



Na pohreb prišli tiež hokejisti Jiří Šlégr a Milan Hnilička, ako aj právnik Tomáš Sokol. Počas obradu zazneli piesne Nights in White Satin od skupiny Moody Blues, ako aj skladba Čo bolí, to prebolí od Miroslava Žbirku.



Náhlovský vyštudoval češtinu a dejepis na Pedagogickej fakulte Univerzity Jana Evanjelistu Purkyně v Ústí nad Labem. Ako moderátor začínal s Petrom Novotným v skupine Fešáci, neskôr písal humorné scénky s Josefom Mladým, spolupracoval aj s Karlom Šípom.



Jeho obľúbenými témami boli choroby a "nepodarená erotika". O fiktívnom národe Krušnohorcov písal v Krušnohorskej kronike. Podľa denníka Blesk zomrel Náhlovský na celkové zlyhanie organizmu. Herec bol tri týždne v umelom spánku.