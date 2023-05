Česko sa pri hlasovaní o pripojení EÚ k Istanbulskému dohovoru zdrží

Praha 24. mája (TASR) - Česko sa pri hlasovaní o pripojení Európskej únie ako celku k Istanbulskému dohovoru zdrží. V stredu to po rokovaní vlády oznámil český minister spravodlivosti Pavel Blažek, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vláda sa nakoniec zhodla na tom, že náš zástupca, ktorým bude pán minister dopravy (Martin) Kupka, by sa mal pri hlasovaní o tejto záležitosti zdržať," povedal Blažek.



Dôvodom je podľa neho to, že postoj ČR k tomuto dokumentu ešte nie je vyjasnený. "Vláda sa tým bude zaoberať v najbližších týždňoch a potom (Poslanecká) snemovňa rozhodne, aký bude postoj ČR k tomuto dohovoru," dodal.



Europoslanci pred dvomi týždňami hlasovali za pristúpenie EÚ ako celku k Istanbulskému dohovoru. Upozornili, že šesť rokov po jeho podpísaní ho EÚ stále neratifikovala. Dôvodom je odmietavý postoj niekoľkých členských štátov.



Stanovisko Súdneho dvora EÚ z októbra 2021 potvrdilo, že Únia môže dohovor ratifikovať aj bez súhlasu všetkých členských štátov.



EP pripomenul, že pristúpenie EÚ ako celku k Istanbulskému dohovoru členským štátom nebráni, aby dohovor samy ratifikovali. Opakovane preto vyzval šesť členských krajín – Bulharsko, Česko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko, aby dohovor bezodkladne ratifikovali a mohli chrániť ženy v plnom rozsahu zamýšľanej pôsobnosti dohovoru.





