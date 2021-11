Česko schválilo nové covid opatrenia, končia AG testy na väčšie akcie

Praha 5. novembra (TASR) - Česká vláda v piatok schválila balík nových opatrení proti šíreniu koronavírusu. Na akciách s 1000 a viac účastníkmi vnútri či vonku už nebude možné preukazovať sa negatívnym antigénovým testom, ale iba negatívnym PCR testom alebo dokladom o očkovaní či prekonaní ochorenia COVID-19. Platiť to má od 22. novembra, informovala webstránka irozhlas.cz.



Pri nákupe skipasov sa bude od decembra vyžadovať doklad o bezinfekčnosti. Ľudia na horách budú musieť dodržiavať odstup najmenej 1,5 metra, povedal minister zdravotníctva Adam Vojtěch.



V domovoch sociálnych služieb bude od 22. novembra potrebný PCR test nie starší ako 72 hodín a antigénový test starý najviac 24 hodín. Neočkovaní zamestnanci týchto zariadení sa budú musieť naďalej podrobovať testovaniu najmenej raz za týždeň. Testy im budú aj naďalej preplácať zdravotné poisťovne.



Ako informovali Novinky.cz, ministerstvo od budúceho týždňa plánuje spustiť novú kampaň na podporu očkovania, ktorú premiér Andrej Babiš nazval "brutálnou".



"Bude to kampaň, ako hovorí pán premiér, brutálna, ale tiež realistická, aby ľudia vedeli, ako to vyzerá v nemocniciach. Aby ľudia vedeli, ako vyzerajú pacienti, ktorí sa nenechali zaočkovať a skončili na jednotkách intenzívnej starostlivosti," priblížil Vojtěch.



Zaočkovaných je v súčasnosti takmer 70 percent Čechov.



Od začiatku novembra pribudlo v ČR dovedna 131 úmrtí, v priemere 33 za deň. Podľa štatistík zomierajú predovšetkým starší ľudia – očkovaní i neočkovaní, i keď u neočkovaných je priemerný vek o niečo nižší. Za štvrtok zomrelo s covidom 18 zaočkovaných a deväť nezaočkovaných pacientov, predchádzajúci deň bol tento pomer obrátený.



Vo štvrtok pribudlo 8419 nakazených, čo bolo menej než v predchádzajúcich dňoch, ale o polovicu viac než pred týždňom – vtedy však bol štátny sviatok.



Pribudol aj počet hospitalizovaných, teraz ich je v nemocniciach s covidom takmer 2500, čo je tiež najviac od mája.