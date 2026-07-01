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Česko schválilo obmedzenie právomocí prezidenta, Pavel zvažuje kroky
Za evidentne protiústavný označil schválený návrh aj odborník na ústavné právo a bývalý poradca českej hlavy štátu Jan Kysela.
Autor TASR
Praha 1. júla (TASR) - Českí poslanci v stredu schválili návrh zákona, ktorý ruší právomoc prezidenta poverovať a odvolávať vedúcich stálych misií pri medzinárodných organizáciách. Opozícia návrh kritizovala ako koaličné vybavovanie si účtov s hlavou štátu. Podľa prezidentskej kancelárie ide o ďalší pokus obmedziť ústavné kompetencie hlavy štátu. V reakcii na sociálnej sieti X avizovala, že prezident zváži ďalšie kroky, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Vedúcich stálych misií by mal podľa návrhu poverovať a odvolávať minister zahraničných vecí. Ten to považuje za „drobnú úpravu“, ktorá je podľa neho logická. Návrh bude teraz posudzovať Senát.
Jeho schválenie v dolnej komore parlamentu sa nepáči opozícii. Šéf hnutia STAN Vít Rakušan ho nazval „Lex pomsta“ a bývalý premiér Petr Fiala za „ďalší diel vládneho seriálu Ako sa pomstiť prezidentovi“.
Návrh kritizoval aj Pražský hrad. „Schválenie zákona v poslaneckej snemovni, ktorý počíta s odobraním právomoci prezidenta poverovať a odvolávať vedúcich stálych misií Českej republiky pri medzinárodných organizáciách, ukazuje ďalší pokus o obmedzenie ústavných kompetencií hlavy štátu. Predstavuje zúženie priestoru na výkon právomocí prezidenta republiky v zahraničnej politike. Prezident republiky bude preto zvažovať ďalšie kroky,“ avizoval riaditeľ odboru komunikácie prezidentskej kancelárie Vít Kolář.
Pripomenul, že pokusy o narúšanie ústavných zvyklostí už Pavla viedli k tomu, že sa v súvislosti so sporom ohľadom účasti na summite NATO obrátil na Ústavný súd ČR.
Za evidentne protiústavný označil schválený návrh aj odborník na ústavné právo a bývalý poradca českej hlavy štátu Jan Kysela.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Vedúcich stálych misií by mal podľa návrhu poverovať a odvolávať minister zahraničných vecí. Ten to považuje za „drobnú úpravu“, ktorá je podľa neho logická. Návrh bude teraz posudzovať Senát.
Jeho schválenie v dolnej komore parlamentu sa nepáči opozícii. Šéf hnutia STAN Vít Rakušan ho nazval „Lex pomsta“ a bývalý premiér Petr Fiala za „ďalší diel vládneho seriálu Ako sa pomstiť prezidentovi“.
Návrh kritizoval aj Pražský hrad. „Schválenie zákona v poslaneckej snemovni, ktorý počíta s odobraním právomoci prezidenta poverovať a odvolávať vedúcich stálych misií Českej republiky pri medzinárodných organizáciách, ukazuje ďalší pokus o obmedzenie ústavných kompetencií hlavy štátu. Predstavuje zúženie priestoru na výkon právomocí prezidenta republiky v zahraničnej politike. Prezident republiky bude preto zvažovať ďalšie kroky,“ avizoval riaditeľ odboru komunikácie prezidentskej kancelárie Vít Kolář.
Pripomenul, že pokusy o narúšanie ústavných zvyklostí už Pavla viedli k tomu, že sa v súvislosti so sporom ohľadom účasti na summite NATO obrátil na Ústavný súd ČR.
Za evidentne protiústavný označil schválený návrh aj odborník na ústavné právo a bývalý poradca českej hlavy štátu Jan Kysela.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)