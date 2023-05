Česko schválilo plán proti suchu, na prevenciu dá ročne miliardu eur

Praha 17. mája (TASR) - České ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo spoločne s rezortom životného prostredia plán proti suchu na roky 2023 až 2027. Ročne chcú na prevenciu dávať 25 miliárd korún (približne jednu miliardu eur). V stredu to uviedol rezort pôdohospodárstva, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Ministerstvo chce v rámci prevencie proti suchu podporovať výstavbu a obnovu rybníkov, vodovodov a kanalizácií. Ráta tiež s podporou pozemkových úprav, ktoré vracajú vodu do krajiny, a s prepájaním vodárenských sústav, aby bolo možné v prípade sucha priviesť vodu do postihnutých miest.



"Cieľom všetkých opatrení je zaistiť dostatok vody pre obyvateľstvo, zadržiavať vodu v krajine, posilňovať vodné zdroje a zaistiť aj dostatok vodných zdrojov pre dobrý stav životného prostredia a zároveň poľnohospodársku produkciu," spresnil minister pôdohospodárstva Zdeněk Nekula.



"Dobre vieme, že čím viac tôní, rašelinísk, rybníkov, alejí, meandrujúcich potokov a riek či remízok, tým pomalšie voda z krajiny odtečie," zdôraznil minister životného prostredia Petr Hladík.



Zároveň pripomenul, že podľa modelových scenárov je možné očakávať nárast teploty vzduchu o viac než dva stupne Celzia ešte pred rokom 2040. Preto je podľa neho nutné adaptovať sa na prichádzajúce zmeny čo najrýchlejšie.



Rezort pôdohospodárstva plánuje na preventívne opatrenia ročne vynaložiť takmer 16 miliárd korún (viac ako 670 miliónov eur), pričom 40 percent budú tvoriť financie z národného rozpočtu a zvyšok fondy EÚ. Rezort životného prostredia počíta s čiastkou deväť miliárd korún ročne. V rokoch 2017 až 2022 vynaložili obe ministerstvá na prevenciu proti suchu ročne o deväť miliárd menej.