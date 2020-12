Česko schválilo použitie šiestich dávok z jednej ampulky vakcíny

Schváleno! Od zítřka můžou nemocnice natáhnout z jedné ampule vakcíny @pfizer a @BioNTech_Group šest dávek místo pěti. Naočkujeme víc lidí. Díky @ZdravkoOnline za rychlé schválení. https://t.co/efaeRLqkH2 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 29, 2020

Praha 29. decembra (TASR) – České ministerstvo zdravotníctva schválilo, aby sa z jednej ampulky vakcíny proti novému koronavírusu mohlo použiť šesť dávok namiesto doterajších piatich. Oznámil to v utorok český premiér Andrej Babiš, podľa ktorého toto rozhodnutie, týkajúce sa vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech umožní zaočkovať omnoho viac ľudí.povedal Babiš v utorok pre televíziu Nova, podľa ktorej to umožní zaočkovať o niekoľko stotisíc ľudí viac. Opatrenie vstupuje do platnosti už od 30. decembra.Premiér sa na Twitteri poďakoval rezortu zdravotníctva za rýchle schválenie danej zmeny. Zároveň vyzval Európsku komisiu, aby takýto krok, ktorý podniklo už viacero krajín, podporila.Dočasné opatrenie českého ministerstva zdravotníctva by podľa Babiša malo platiť do konca marca 2021, než to vyrieši Európa.Doposiaľ bolo možné z jednej ampulky zaočkovať len päť ľudí. Český premiér už v pondelok upozornil, že v každej ampulke vakcíny Pfizer/BioNTech je ešte jedna dávka navyše, ktorá sa vyhadzuje. Ide o rezervu, ktorá má garantovať, že každej ampulke bude päť dávok s minimálnym obsahom 0,3 mililitra.Pre ČR bude nový postup znamenať zvýšenie súčasného množstva osem miliónov dávok vakcíny o zhruba 600 000, uvádza TV Nova. Toto opatrenie bude platiť dovtedy, kým svoje stanovisko k zvýšeniu dávok z piatich na šesť zverejní Európska agentúra pre lieky.Tento postup podporili viacerí českí odborníci vrátane epidemiológa a exministra zdravotníctva Romana Prymulu. Firma BioNTech už potvrdila, že je možné zvýšiť počet dávok z jednej ampulky.K takémuto kroku aj bez stanoviska Európskej agentúry pre leiky pristúpilo Taliansko, ako členský štát EÚ, a tiež USA, Švajčiarsko, Británia a Izrael.