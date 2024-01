Česko si bude 20 rokov v EÚ pripomínať rôznymi akciami

Praha 4. januára (TASR) - Česko si v roku 2024 pripomenie 20. výročie členstva v Európskej únii. Súčasťou roka osláv budú konferencie, koncerty a ďalšie udalosti, do ktorých sa zapoja kraje, obce, neziskové organizácie, ale aj firmy či univerzity. Zastreší ich motto "Tvoríme Európu. Už 20 rokov". Logo a plánované akcie vo štvrtok predstavil minister pre európske záležitosti Martin Dvořák, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Súčasťou osláv bude konferencia v Lichtenštajnskom paláci, ďalšia na Pražskom hrade či koncert Českej filharmónie. V kalendári osláv budú napríklad aj festivaly jedla či kvízy.



"Verím, že všetky akcie, ktoré budú tento rok výročiu venované, sa stanú dôstojným pripomenutím 20 rokov nášho členstva v EÚ a pomôžu nám lepšie pochopiť význam európskej integrácie a zároveň nás prinútia premýšľať o budúcnosti Európy," povedal minister. Cieľom osláv podľa neho je, aby európska tematika rezonovala Českom po celý rok.



Logo, ktoré vizuálne zjednotí všetky akcie, tvorí osem trojuholníkov poskladaných do tvaru loďky. Podľa Štěpána Černého z úradu vlády to znamená, že ČR je súčasťou európskeho spoločenstva a že Európu tvorí, mení a zlepšuje. Loďka podľa neho vyjadruje bezpečie a prostriedok, ktorý posúva ďalej.



Dvadsať rokov členstva v EÚ posilnilo podľa Dvořáka stabilitu a bezpečnosť Česka a upevnilo jeho pozíciu nielen v Európe. "Naše členstvo v EÚ nám prináša preukázateľné výhody, európsku finančnú podporu investícií do infraštruktúry, vzdelávania, inovácií, digitalizácie a regionálneho rozvoja," povedal minister a zdôraznil aj slobodu práce, štúdia či cestovania pre Čechov vo všetkých krajinách EÚ. "V budúcnosti sa, dúfajme, pripojíme aj ku krajinám eurozóny," dodal.



Vláda bude v nasledujúcich týždňoch rokovať o zmene zákona o štátnych sviatkoch, na základe ktorej sa 1. máj, keď ČR do EÚ vstúpila, stane významným dňom.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)