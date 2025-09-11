< sekcia Zahraničie
Česko si pre narušenie poľského priestoru predvolá ruského veľvyslanca
K narušeniam poľského vzdušného priestoru došlo v noci z utorka na stredu počas ruského náletu na Ukrajinu.
Autor TASR
Praha 11. septembra (TASR) - Česko si pre narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi predvolá ruského veľvyslanca. Na sociálnej sieti X to vo štvrtok oznámil minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský a zdôraznil, že Česko stojí pevne na strane Poľska, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Rozhodol som o predvolaní ruského veľvyslanca. Ruské drony v Poľsku sú čistou provokáciou Kremľa. Česko stojí pevne za Poľskom. Územie Aliancie budeme brániť,“ napísal Lipavský.
K narušeniam poľského vzdušného priestoru došlo v noci z utorka na stredu počas ruského náletu na Ukrajinu. Poľské radary zachytili niekoľko desiatok objektov a niektoré z nich boli zostrelené ako potenciálna hrozba. Ministerstvo vnútra oznámilo, že doteraz sa našli zvyšky 16 dronov.
Česká ministerka obrany Jana Černochová v stredu rozhodla o tom, že ČR do Poľska vyšle vrtuľníkovú jednotku určenú na špeciálne operácie, o jej vyslanie požiadalo Poľsko. Malo by ísť o tri vrtuľníky a nanajvýš 150 vojakov. Vo štvrtok Černochová avizovala, že jednotka môže byť do Poľska vyslaná do troch dní.
