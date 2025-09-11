Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Česko si pre narušenie poľského priestoru predvolá ruského veľvyslanca

Na archívnej snímke zľava minister zahraničných vecí Českej republiky Jan Lipavský. Foto: TASR - Jaroslav Novák

K narušeniam poľského vzdušného priestoru došlo v noci z utorka na stredu počas ruského náletu na Ukrajinu.

Autor TASR
Praha 11. septembra (TASR) - Česko si pre narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi predvolá ruského veľvyslanca. Na sociálnej sieti X to vo štvrtok oznámil minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský a zdôraznil, že Česko stojí pevne na strane Poľska, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Rozhodol som o predvolaní ruského veľvyslanca. Ruské drony v Poľsku sú čistou provokáciou Kremľa. Česko stojí pevne za Poľskom. Územie Aliancie budeme brániť,“ napísal Lipavský.

K narušeniam poľského vzdušného priestoru došlo v noci z utorka na stredu počas ruského náletu na Ukrajinu. Poľské radary zachytili niekoľko desiatok objektov a niektoré z nich boli zostrelené ako potenciálna hrozba. Ministerstvo vnútra oznámilo, že doteraz sa našli zvyšky 16 dronov.

Česká ministerka obrany Jana Černochová v stredu rozhodla o tom, že ČR do Poľska vyšle vrtuľníkovú jednotku určenú na špeciálne operácie, o jej vyslanie požiadalo Poľsko. Malo by ísť o tri vrtuľníky a nanajvýš 150 vojakov. Vo štvrtok Černochová avizovala, že jednotka môže byť do Poľska vyslaná do troch dní.
