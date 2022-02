Česko si predvolalo ruského veľvyslanca pre postup Kremľa na Ukrajine

Obyvatelia mesta Doneck mávajú ruskými vlajkami a oslavujú uznanie nezávislosti Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) zo strany Ruska, ktorého prezident Vladimir Putin podpísal príslušné výnosy v pondelok 21. februára 2022. Foto: TASR/AP

Praha 23. februára (TASR) - Ruský veľvyslanec v Českej republike Alexandr Zmejevskij strávil v stredu asi 25 minút v sídle ministerstva zahraničných vecí v Prahe, kam ho predvolali, aby vysvetlil súčasné kroky Ruska, ktoré uznalo dve separatistické oblasti na východe Ukrajiny za samostatné štáty. Informovali o tom portály ČT24 a Novinky.cz.Vysvetlenie od ruského veľvyslanca žiadal námestník českého ministra zahraničných vecí pre riadenie právnej a konzulárnej sekcie Martin Smolek.Smolek ruskému veľvyslancovi Zmejevskému tlmočil rozhorčenie Českej republiky nad porušením medzinárodného práva, ktorého sa Rusko dopustilo uznaním nezávislosti dvoch separatistických republík na východe Ukrajiny. Novinárom to povedal český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, píše web spravodajskej televízie ČT24.Ruský veľvyslanec pri odchode zo sídla ministerstva, Černínskeho paláca, nebol ochotný vyjadriť sa novinárom k priebehu stretnutia, dodala ČT24.Rusko tento týždeň v pondelok uznalo samozvanú povstaleckú Doneckú aj Luhanskú ľudovú republiku na východe Ukrajiny za nezávislé štáty a ruský prezident Vladimir Putin následne nariadil vyslanie ruskej armády do týchto oblasti s vysvetlením, že tam majúZmejevskij (64) je veľvyslancom v ČR od roku 2016. Predtým pôsobil ako Putinov poradca pre otázky medzinárodnej spolupráce v boji proti terorizmu a nadnárodnému organizovanému zločinu. V minulosti sa niekoľkokrát ostro vyjadril na adresu Česka, napríklad v prípade vydania hekera Jevgenija Nikulina do USA, údajného českého pôvodu jedu novičok či v kauze okolo pražského pamätníka maršalovi Ivanovi Konevovi.Krajiny EÚ sa pre porušenie zvrchovanosti Ukrajiny v utorok jednomyseľne dohodli na prijatí sankcií voči Moskve. Na sankčný zoznam pribudne 351 poslancov ruskej Štátnej dumy, dolnej komory parlamentu, ktorí navrhli uznanie nezávislosti separatistických oblastí. Sankcie sú namierené aj proti 23 ďalším predstaviteľom či subjektom.Podľa šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella na zozname nie je prezident Putin, ale podľa diplomatov je tam minister obrany Sergej Šojgu, poprední predstavitelia ruskej armády, oligarchovia či hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Tak ako poslanci aj títo predstavitelia majú zákaz vstupu do krajín EÚ a zmrazený majetok v EÚ.Sankcie sú vyrokované a koordinované spoločne s USA. Americký prezident Joe Biden v utorok tiež oznámil prvú sériu sankcií voči Rusku, píšu Novinky.cz.