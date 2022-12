Česko si prevzalo od Nemecka prvý z 15 tankov Leopard 2A4

Praha 21. Decembra (TASR) – Česká republika si v stredu prevzala prvý z 15 tankov Leopard 2A4, ktoré jej darovalo Nemecko za pomoc Ukrajine. Kľúče od tanku symbolicky prevzala v kasárňach Přáslavice česká ministerka obrany Jana Černochová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vítam prvý tank Leopard 2A4 z pätnástich, ktoré nám prisľúbilo Nemecko aj ako kompenzáciu za našu pomoc Ukrajine," povedala Černochová s tým, že ďalších 14 by Česko malo dostať v budúcom roku.



S novými tankami sa česká armáda podľa šéfky obrany dostane zo závislosti od sovietskej techniky. Je to podľa nej prechod na modernú platformu, ktorú bude mať zmysel rozvíjať.



"(Ruský prezident Vladimir) Putin sa prepočítal. Chcel Západ rozdeliť, ale ten sa proti nemu spojil a pomáha Ukrajine. Dodávka Leopardov z nemeckej strany je toho dôkazom," povedala česká ministerka a pripomenula aj pomoc Spojených štátov, ktoré Česku darujú vrtuľníky Venom a Viper.



Černochová zároveň oznámila, že Česko v utorok podpísalo so Švédskom a s firmou BAE Systems nezáväzné memorandum o dodávke pásových bojových vozidiel CV90. Tie nahradia používané sovietske BVP. Dodala, že modernizácia armády je pre ňu prioritou.



Na darovaní 15 tankov sa Černochová dohodla s nemeckou ministerkou obrany Christine Lambertovou v máji tohto roka. Českí vojaci už v Nemecku a Rakúsku absolvovali školenie a výcvik na nové stroje.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)