Česko si pripomenulo 101. výročie vzniku Československa

Praha 28. októbra (TASR) - Politici, zástupcovia armády, vojnoví veteráni aj zástupcovia rozličných spolkov si v pondelok v Prahe pripomenuli 101. výročie vzniku samostatného Československa.



K hrobu neznámeho vojaka položili vence český prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš aj predseda Senátu Jaroslav Kubera a Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radek Vondráček.



Oslavy 101. výročia založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov sa konajú v celej ČR a vyvrcholia večer udeľovaním štátnych vyznamenaní na Pražskom hrade.



Pri príležitosti štátneho sviatku ČR vymenoval prezident Zeman v pondelok do generálskych hodností sedem mužov z radov príslušníkov ozbrojených síl, hasičov či policajtov vrátane riaditeľa Hasičského záchranného zboru Drahoslava Rybu alebo šéfa Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov (GIBS) Radima Dragouna.



Zeman opäť nepovýšil do generálskej hodnosti riaditeľa Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) Michala Koudelku. Odmietol tak už štvrtý návrh vlády premiéra Andreja Babiša na povýšenie šéfa českej kontrarozviedky.



Zeman odmietol Koudelku vymenovať, i keď to podľa Babiša sľúbil. Dôvod jeho nevymenovania prezident v pondelok nekomentoval. O riaditeľovi BIS v minulosti vyhlásil, že nie je človekom na svojom mieste. Výročnú správu BIS, v ktorej kontrarozviedka varovala napríklad pred čínskymi a ruskými agentmi, označil za "trepanie".