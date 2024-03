Česko si pripomína 25 rokov v NATO, na Pražskom hrade vystúpi Clinton

Praha 12. marca (TASR) - Česko si v utorok pripomína 25 rokov od svojho vstupu do Severoatlantickej aliancie. Pri tejto príležitosti sa v ČR konajú mnohé akcie. Jednou z nich je bezpečnostná konferencia na Pražskom hrade, na ktorej okrem českých politikov vystúpi aj bývalý americký prezident Bill Clinton, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Český premiér Petr Fiala v úvode konferencie vyhlásil, že dátum vstupu ČR do Aliancie považuje za jeden z najdôležitejších dní pre Česko v jeho moderných dejinách. "Bol to deň, ktorý znamenal historický prelom pre našu bezpečnosť," povedal predseda českej vlády.



Jeho kabinet robí podľa neho všetko pre to, aby bezpečnosť nebola braná ako samozrejmosť. Pripomenul zakotvenie vynakladania dvoch percent HDP na obranu do zákona, novú bezpečnostnú stratégiu či najväčšiu zákazku v histórii českej armády na nákup stíhačiek F-35.



Ohradil sa proti tvrdeniam, že aktívna účasť ČR v konflikte na Ukrajine a podpora Kyjeva je umelým predlžovaním vojny a ničením šance na mier. "To je niečo, čo musím jednoznačne odmietnuť, nech už to hovorí ktokoľvek u nás alebo v zahraničí," povedal Fiala s tým, že byť pasívnym by znamenalo čakať, kým Rusko príde aj do ČR.



Český minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský pripomenul, že NATO si tento rok pripomína 75 rokov svojej existencie. Stále sa podľa neho dokáže meniť a modernizovať, čím sa stáva nenahraditeľným pilierom zaručujúcim bezpečnosť severoatlantického priestoru a garantom kolektívnej obrany.



"Čelíme výzvam, o ktorých sme si možno kedysi mysleli, že patria do minulosti. V Európe zúri najväčšia vojna, akú sme videli za posledné desaťročia. Dobrou správou je, že máme prostriedky, ako ju zastaviť," povedal Lipavský.



Podľa českej ministerky obrany Jany Černochovej sa bezpečnostná situácia vo svete od konca 90. rokov len zhoršuje. "Všetci si prajeme mier, nie sme vojnoví štváči... Ale to, čo ponúka Rusko, nie je mier, ale kapitulácia, poroba a útlak, mučenie a vraždenie civilného obyvateľstva. K takému mieru nesmieme Ukrajinu nikdy nútiť," zdôraznila. Morálnou povinnosťou ČR je podľa nej brániť tomu, aby skúsenosť s ruskou okupáciou zažili aj iné krajiny.



Popoludní na konferencii vystúpi český prezident Petr Pavel a americký exprezident Bill Clinton.