Česko si pripomína obete komunizmu a 75 rokov od popravy M. Horákovej

Praha 27. júna (TASR) - Na viacerých miestach v Česku sa v piatok uskutočnili pietne akty, na ktorých si politici, bývalí politickí väzni a verejnosť pripomenuli obete komunistického režimu a tiež 75 rokov od popravy právničky a demokratickej političky Milady Horákovej. Český premiér Petr Fiala zdôraznil, že pripomienka zločinov tohto režimu je jediný spôsob, ako predísť tomu, aby podobné ideológie už nikdy neuspeli, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Dnes si spomíname na tých, ktorí pre komunistický režim prišli o slobodu, dôstojnosť a často, bohužiaľ, aj o život. Komunistická totalita desiatky rokov ničila životy ľudí a celých rodín. Tieto obete si musíme pripomínať. Rovnako tak musíme otvorene hovoriť o ďalších zločinoch, ktoré komunistický režim spáchal. Je to jediný spôsob, ako predísť tomu, aby podobné zločinné ideológie už nikdy neuspeli,“ napísal na sociálnej sieti X český premiér.



Na pietnom akte pri Pomníku obetiam komunizmu na pražskom Újezde sa zúčastnili predsedovia oboch komôr českého parlamentu. Šéfka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová vo vysielaní stanice ČT24 podotkla, že vďaka obetiam režimu, ktorých boli stovky až tisíce, dnes môže česká spoločnosť zažívať nebývalú slobodu. Smrť Milady Horákovej a ďalších by podľa nej mala byť mementom, ako sa v štáte, ktorý príde o ideály a demokraciu, začne zaobchádzať s nepohodlnými ľuďmi.



Predseda Senátu Miloš Vystrčil zdôraznil, že ani v dnešnej dobe nie je demokracia samozrejmosťou. Pripomenul, že to boli ľudia, kto komunistov dostal k moci. „Je veľmi nebezpečné, aby sme to pripustili znova, takže je potrebné si pripomínať, čo všetko komunisti spôsobili,“ povedal Vystrčil.



Deň pamiatky obetí komunistického režimu v Česku pripadá na 27. júna. Bol to deň, keď v roku 1950 v pražskej väznici na Pankráci spolu s ďalšími popravili po politickom procese aj Horákovú. Popravených obetí režimu bolo takmer 250, ďalšie tisíce zomreli po krutých výsluchoch a väzení, prípadne si z nich odniesli doživotné následky.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)