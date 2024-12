Česko si pripomína prvé výročie tragickej streľby na FF UK

Praha 21. decembra (TASR) - Česko si v sobotu pripomína prvé výročie tragickej streľby na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK) v Prahe. Na následky útoku zomrelo okrem strelca 14 ľudí a ďalších 25 bolo zranených. Tragédia vyvolala v krajine zdesenie, ale aj vlnu solidarity. V univerzitnej zbierke na pomoc obetiam sa podľa UK vybralo 88 miliónov korún (3,5 milióna eur). Vysoké školy, politici, polícia aj ďalšie zložky sa odvtedy snažili rôznymi opatreniami zvýšiť bezpečnosť v školách. V hlavnom meste sa v sobotu pri príležitosti výročia streľby uskutočnia viaceré pietne podujatia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Univerzita Karlova sa podľa rektorky Mileny Králíčkovej počas celého uplynulého roka snažila maximalizovať bezpečnostné opatrenia. Jedným z nich sú fyzické bariéry vrátane zariadení ako turnikety, tie však nemožno osadiť všade. V hlavnej budove fakulty, kde sa strieľalo, chcú tiež upraviť vrátnicu. UK, podobne ako aj iné univerzity, považujú za obzvlášť dôležité zavádzanie krízového informačného a zvolávacieho systému, ktorý by mal študentov a zamestnancov upozorniť na nebezpečenstvo. Tí počas roka absolvovali aj školenia a nácviky krízových situácií.



Ministerstvo vnútra pristúpilo k úprave zbraňovej legislatívy. V Centrálnom registri zbraní pribudol nový nástroj, ktorý podnikateľom umožňuje nahlasovať podozrivé nákupy. Ďalší nástroj by mal podľa rezortu automaticky signalizovať neštandardné správanie sa držiteľov zbraní. Pripravený je tiež nový zákon o zbraniach, ktorý by v prípade jeho schválenia obmedzil získavanie tlmičov a zlepšil evidenciu streliva u podnikateľov, spresnilo ministerstvo.



Aj polícia prijala v priebehu roka opatrenia s cieľom zvýšiť svoju pripravenosť na podobné mimoriadne udalosti. Podľa hovorcu policajného prezídia Jozefa Bocána sa napríklad zmenil policajný výcvik a vzdelávanie a zintenzívnili sa preventívne aktivity pri ochrane mäkkých cieľov. Dodal, že polícia pracuje na ďalšom zlepšení materiálno-technického vybavenia a tiež kapacít pri práci s informáciami - zameriava sa najmä na rýchlu komunikáciu, odovzdávanie informácií a ich rýchlu analýzu.



Zmeny sa dotknú aj hasičov. Do výbavy im pribudne 1000 kompletov obsahujúcich prilby, balistické vesty a ďalšie ochranné prvky vrátane taktickej lekárničky.



Na znamenie smútku sú od piatka do nedele vlajky na vládnych budovách, na budove Poslaneckej snemovne a ďalších inštitúcií spustené na pol žrde. Počas dňa sa uskutoční viacero spomienkových podujatí. V Akademickej farnosti v Kostole Najsvätejšieho Salvátora v Prahe bude benefičný koncert s názvom Rok potom. Po jeho skončení pôjde sprievod na Námestie Jana Palacha, kde sa bude konať tichý pietny akt. Večer sa v Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade uskutoční svätá omša za obete streľby a modlitebné stretnutie organizuje aj Českobratská cirkev evanjelická.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)