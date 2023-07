Česko si pripomína reformátora Jana Husa, upálili ho pred 608 rokmi

Praha 6. júla (TASR) - V Českej republike si vo štvrtok pripomínajú deň upálenia náboženského reformátora majstra Jana Husa. Po tom, ako odmietol odvolať svoje učenie o náprave cirkvi, ho v roku 1415 odsúdili na smrť a upálili na hranici za hradbami nemeckého mesta Kostnica. Jeho smrť však ešte viac posilnila vplyv jeho myšlienok a vyústila až do husitskej revolúcie, informuje TASR.



Jan Hus sa narodil v Husinci v južných Čechách zrejme v roku 1371. Vyučoval na pražskej univerzite a neskôr sa stal aj jej rektorom. V roku 1400 bol vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza. Hus vo svojich prácach kritizoval pomery v cirkvi, upozorňoval na jej morálny úpadok a hľadal riešenia, ako to zmeniť.



Katolícka cirkev ho označila za kacíra a jeho učenie za herézu. Hus išiel napriek tomu svoje názory obhajovať na Kostnický koncil, ktorý bol zvolaný na jeseň v roku 1414. Tam ho však zatkli a niekoľko mesiacov väznili. Svoje učenie odvolať odmietol, a tak ho 6. júla 1415 upálili. Jeho popol vysypali do rieky Rýn.



Ako pripomína Spoločnosť Husove múzeá v Prahe, Hus sa napriek tomu stal uctievanou osobnosťou európskej a najmä nemeckej reformácie 16. storočia. Na začiatku 19. storočia sa jeho tradícia vrátila aj do Čiech. "Jan Hus sa potom stáva hodnotou a osobnosťou moderných českých dejín vo všetkých jej peripetiách a krízach," zdôrazňuje spoločnosť, ktorá sa dodnes stará aj o takzvaný Husov dom v Kostnici.



České ministerstvo zahraničných vecí zdôrazňuje, že Jan Hus nebol len veľkým náboženským mysliteľom, ale zasadil sa aj o vývoj českého jazyka. Jeho reforma českého pravopisu je spájaná napríklad so zavedením diakritiky.



K odkazu majstra Jana Husa sa okrem husitov hlásia aj ďalšie cirkvi. Ako svätého mučeníka ho uctieva napríklad pravoslávna cirkev. Deň jeho upálenia si Česko pripomína ako štátny sviatok od roku 2000.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)