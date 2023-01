Česko si vyberá prezidenta, volebné miestnosti sa otvorili

Praha 13. januára (TASR) - Volebné miestnosti v Českej republike sa úderom 14.00 h otvorili. V piatok môžu Česi odovzdať svoj hlas v prezidentských voľbách jednému z ôsmich kandidátov do 22.00 h večer. K volebným urnám môžu prísť aj v sobotu, a to od 8.00 h do 14.00 h, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



V tretej priamej voľbe prezidenta v histórii samostatnej Českej republiky kandidujú Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Tomáš Zima. Podľa dát z posledných prieskumov sú favoritmi voľby český expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš, bývalý vedúci vojenského výboru NATO a bývalý náčelník Generálneho štábu Armády Českej republiky Petr Pavel a bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne Danuše Nerudová.



Výsledky volieb bude v sobotu (14.1.) po uzatvorení volebných miestností o 14.00 h spracúvať približne 2.500 pracovníkov Českého štatistického úradu. Dáta budú priebežne zverejňované na webe volby.cz.



Kompletné výsledky by podľa hovorcu Českého štatistického úradu Jana Cieslara mali byť známe v sobotu neskoro popoludní alebo večer. "Pri prezidentských voľbách je to jednoduchšie, pretože celá Česká republika je jedným volebným obvodom a vyberáme jedného z ôsmich kandidátov," vysvetlil Cieslar.



Nového prezidenta alebo prezidentku začali Česi žijúci v zahraničí vyberať už vo štvrtok na americkom kontinente. V prípade volieb v zahraničí s časovým posunom viac než dve hodiny spätne je totiž nutné zaistiť, aby boli hlasy spočítané hneď po ukončení hlasovania v Česku. Celkom budú vo svete volebné miestnosti otvorené na 110 miestach. Česká komunita už volila napríklad aj v austrálskom Sydney.



Na niektorých miestach sa zároveň s prvým kolom prezidentských volieb uskutočnia referendá, napríklad v Karlových Varoch či v meste Kladno, kde budú obyvatelia hlasovať o zákaze hazardu v meste.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)