Česko-slovenský poradenský deň bude 21. novembra vo Frýdku-Místku

Bratislava 17. novembra (TASR) - Občania, ktorí pracujú alebo pracovali v Českej republike a na Slovensku a získali obdobia poistenia v oboch krajinách, budú mať príležitosť poradiť sa o svojich dôchodkoch 21. novembra v českom meste Frýdek-Místek. V priestoroch okresnej správy sociálneho zabezpečenia im budú k dispozícii odborníci z českej i slovenskej strany od 9.00 do 12.00 h a popoludní od 13.00 do 16.00 h.



Záujemcovia môžu získať aktuálne informácie k českému i slovenskému dôchodkovému poisteniu, podmienkach nároku na dôchodok, k dôchodkovému veku, získaným nárokom alebo si ujasniť postup pri žiadosti o dôchodok.



Poradenský deň je bezplatný a prednosť budú mať vopred objednaní klienti. Účastníci poradenského dňa by si mali so sebou priniesť osobné doklady, prípadne tiež podklady týkajúce sa ich dôchodkového poistenia.



"Česko-slovenské poradenské dni sa už tradične konajú dvakrát ročne, striedavo na Slovensku a v Česku. Stretávajú sa s veľkým záujmom, pretože poistenci počas nich získajú ucelené informácie o svojich dôchodkových nárokoch a odpovede na otázky, ktoré ich v tejto súvislosti zaujímajú," povedal hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.