Česko sprísni bezpečnostné opatrenia, dôvodom je aj situácia vo svete

Praha 30. apríla (TASR) - Česko od utorka do konca septembra preventívne sprísni bezpečnostné opatrenia. Ide o reakciu na odporúčania odborníkov, pripravované športové či spoločenské akcie, aj na bezpečnostnú situáciu vo svete. V utorok to po rokovaní vlády oznámil český minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Viac príslušníkov polície je možné očakávať na vybraných športových a spoločenských akciách, pri veľvyslanectvách a vybraných inštitúciách. Na niektorých akciách, dopravných uzloch či na medzinárodných letiskách budú aj hliadky s balistickou ochranou a dlhými zbraňami.



V rámci opatrení sa tiež posilní pyrotechnická služba v Prahe a v Ostrave, zosilnejú cestné kontroly zamerané na prevoz zbraní či pyrotechniky a intenzívnejšia bude aj kontrola dodržiavania zákazu vjazdu nákladných áut do väčších miest.



Bezpečnostné zložky budú podľa rezortu vnútra venovať zvýšenú pozornosť aj radikalizácii v online priestore a intenzívnejšie budú zdieľať informácie s miestnymi samosprávami.



"Napriek tomu, že v tejto chvíli neexistujú informácie o priamom ohrození Česka, preventívne opatrenia nesmieme s ohľadom na bezpečnostnú situáciu vo svete a odporúčania odborníkov podceniť. Reagujeme aj na to, že v nasledujúcich mesiacoch sa u nás uskutoční niekoľko akcií masového charakteru," povedal Rakušan. Najbližšou z nich sú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa začnú budúci týždeň.



Opatrenia sú prijaté v rámci platného prvého stupňa ohrozenia terorizmom a budú trvať do konca septembra. Minister potom vláde predloží ich vyhodnotenie. Rezort vnútra tiež posúdi existujúci systém stupňov ohrozenia terorizmom, ktorý v ČR platí od roku 2016, a ak to bude nutné, navrhne podľa ministerstva jeho revíziu.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)