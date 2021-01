Česi spustili prevádzku nového 150-kilometrového plynovodu

Praha 4. januára (TASR) - V Českej republike v pondelok spustili do prevádzky nový, 150 kilometrov dlhý vysokotlakový plynovod. S odvolaním sa na oznámenie prevádzkovateľskej spoločnosti Net4Gas o tom informovala agentúra DPA.



Plynovod vedúci v smere východ - západ umožní, okrem iného, prepravu ruského zemného plynu do nemeckého Bavorska. Potrubie sa začína na hraniciach Česka so Saskom, odkiaľ sa napája na plynovod Eugal smerujúci z nemeckého severovýchodu. Nový český plynovod sa končí v distribučnom centre na západe ČR, neďaleko hraničného priechodu Waidhaus, kde sa následne pripája na stredoeurópske potrubné vedenie Megal.



Maximálna prepravná kapacita plynovodu dosahuje 27,5 miliardy kubických metrov ročne, križuje 353 ciest, 99 riek a potokov a 13 železničných tratí. V Otviciach pri Chomutove vznikla nová kompresorová stanica, ktorá slúži na zvýšenie tlaku a prepravu zemného plynu. Celý projekt s názvom Capacity4Gas, s ktorého realizáciou sa začalo v roku 2017, stál v prepočte vyše 540 miliónov eur.