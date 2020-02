Česko stále pociťuje následky orkánu

Praha 11. februára (TASR) - Obyvatelia Česka musia ešte v utorok prispôsobiť svoj pohyb po verejných priestranstvách silnému vetru, ktorý so sebou do Európy priniesol orkán Sabine. V krajine ostávajú naďalej desaťtisíce domácností bez elektriny. Čiastočné obmedzenia platia naďalej pre železničnú dopravu. Vietor komplikuje situáciu na cestách a diaľniciach. Informoval o tom web českej spravodajskej televízie ČT24.



Podľa predpovedí meteorológov by vietor mal zoslabnúť až v utorok popoludní.



V niektorých častiach Česka naďalej platí kalamitný stav, najmä v Stredočeskom a Královohradeckom kraji. Na hlavnej diaľnici D3 prerušili dopravu v dôsledku pádu stromu, do ktorého následne vrazili autá.



Na najvyššom vrchu v Českom stredohorí Milešovke ešte v utorok ráno namerali vietor s rýchlosťou v nárazoch až do 111 kilometrov za hodinu, v nížinách polohách dosahovali rýchlosť okolo 70 kilometrov za hodinu. Počas utorka by podľa meteorológov rýchlosť vetra mala dosahovať 55 - 90 kilometrov za hodinu, na horách až 110 kilometrov za hodinu.



V železničnej doprave bolo potrebné prerušiť prevádzku na 132 tratiach, na väčšine z nich sa ju podarilo medzičasom obnoviť.