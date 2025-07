Česko: Streda bola najteplejším dňom tohto roka

Praha 2. júla (TASR) - Streda bola v Česku doteraz najteplejším dňom roka 2025. Meteorológovia namerali najvyššiu teplotu na stanici Husinec, Řež v okrese Praha-východ - 37,4 stupňa Celzia. Rekordnú teplotu pre 2. júl zaznamenalo 120 zo 170 staníc, ktoré merajú viac než 30 rokov. V stredu to uviedol Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Tepotu nad 37 stupňov zaznamenali aj na staniciach Praha - Klementinum či Tuhaň v Stredočeskom kraji. V pražskom Klementine bol prekonaný rekord z roku 1905, vtedy tam namerali 34,1 stupňa Celzia. Teplo bolo aj na horách, na hrebeňoch Krkonôš okolo 25 stupňov.



Vo štvrtok budú vysoké teploty pretrvávať vo východnej polovici Česka, zatiaľ čo od západu sa očakáva prílev studeného vzduchu. Meteorológovia upozornili, že teploty medzi západom a východom ČR sa môžu preto líšiť aj o 12 stupňov Celzia.



S príchodom studeného frontu prídu od západu a juhu aj zrážky. ČHMÚ vydal varovanie pred silnými búrkami pre juh Čiech a veľkú časť Moravy. „Búrky sa začnú tvoriť v západných a najmä v južných Čechách v podobe izolovaných buniek, ktoré sa budú zlievať do multicelárneho systému. Ten bude postupovať cez Českomoravskú vrchovinu k východu až severovýchodu,“ priblížil štvrtkovú situáciu ČHMÚ. Nedá sa podľa neho vylúčiť ani tvorba supercel, hlavne od podvečera a je potrebné počítať aj s krúpami či silným vetrom. Výstraha platí od 12.00 h do 22.00 h.