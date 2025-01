Česko: Streľbu žiaka v Rudolfove polícia vyšetruje ako pokus o vraždu

Praha 21. januára (TASR) - Čin trinásťročného žiaka, ktorý sa v pondelok pokúsil vystreliť na učiteľku na základnej škole v Rudolfove v Juhočeskom kraji, polícia vyšetruje ako čin inak trestný pre podozrenie z pokusu o vraždu. Na webe polície to uviedla hovorkyňa Štěpánka Schwarzová s tým, že na základe nariadenia súdu je žiak v diagnostickom ústave, informuje spravodajkyňa TASR.



Na základe prijatého oznámenia na tiesňovej linke polície vyrazili v pondelok pred 9.30 h všetky policajné hliadky, ktoré boli k dispozícii, do budovy školy. "V škole potom policajti s kriminalistami zistili, že trinásťročný žiak siedmej triedy ohrozoval strelnou zbraňou spolužiakov v triede a učiteľku. K výstrelu nedošlo, nikto nebol zranený. Žiaka spacifikovala v triede sama pani učiteľka ešte pred príchodom polície," opísala situáciu Schwarzová.



Okrem strelnej zbrane si do školy priniesol aj sekeru a nôž. Na zbrani dvakrát stlačil spúšť, tá však nevystrelila. Podľa prvotných informácií bola plne funkčná, žiak s ňou však zrejme nevedel správne zaobchádzať. Podľa servera Novinky.cz ju údajne vzal svojmu starému otcovi, polícia to však odmietla komentovať.



Server Novinky.cz tiež tvrdí, že žiak pred týmto činom nemal s agresivitou vážne problémy. Vedenie školy sa k situácii zatiaľ nevyjadrilo. Podľa policajnej hovorkyne Schwarzovej boli jeho motívom zrejme problematické vzťahy so spolužiakmi.



Keďže žiak ešte nedosiahol vekovú hranicu 15 rokov, od ktorej by bol právne zodpovedný, za tento čin mu nehrozí väzenie.