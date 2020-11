Česko súhlasí s postojom prepojiť eurofondy so zásadami právneho štátu

Praha 19. novembra (TASR) - Česká republika podporuje dohodnutý dlhodobý rozpočet EÚ a ozdravený plán po koronakríze, ktorého schválenie zablokovali v pondelok Maďarsko a Poľsko. Súhlasí tiež s nariadením, podľa ktorého by čerpanie finančných prostriedkov EÚ malo byť podmienené dodržiavaním zásad právneho štátu. TASR o tom vo štvrtok informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí ČR.



"Súhlasíme s dosiahnutým kompromisným návrhom nariadenia na ochranu úniového rozpočtu, ku ktorému sme uplatnili skôr vecné pripomienky," uviedlo ministerstvo.



Rezort diplomacie dúfa, že blokádu rozpočtu EÚ zo strany Maďarska a Poľska sa podarí vyriešiť v čo najkratšom čase. "Rozpočet by sme chceli schváliť a začať uplatňovať, najmä balík obnovy, a využiť ho čo najrýchlejšie na podporné programy v reakcii na koronavírusovú pandémiu," dodalo ministerstvo.



Maďarsko a Poľsko na pondelňajšom zasadnutí veľvyslancov členských krajín v Bruseli vetovali schválenie dlhodobého rozpočtu vo výške 1,1 bilióna eur a s ním súvisiaceho záchranného balíka zameraného na oživenie európskej ekonomiky po koronakríze v hodnote 750 miliárd eur. Dali tak najavo nesúhlas s tým, že čerpanie finančných prostriedkov EÚ by malo byť podmienené dodržiavaním zásad právneho štátu. Na tzv. kondicionalite sa v tomto smere dohodli 5. novembra v Rade EÚ vyjednávači Európskeho parlamentu a nemeckého predsedníctva.



"Pre Českú republiku je kompromis dosiahnutý nemeckým predsedníctvom úplne prijateľný. Dúfam, že spory neoneskoria vyplácanie európskych peňazí jednotlivým štátom. EÚ nie je iba o transakciách medzi členmi. Stojí na hodnotách a princípoch, jedným z ktorých je rešpektovanie zásad právneho štátu," uviedol v stredu na tlačovej konferencii minister zahraničných vecí ČR Tomáš Petříček.



Lídri členských krajín Európskej únie majú vo štvrtok večer prostredníctvom videokonferencie diskutovať o spolupráci v boji proti koronavírusovej pandémii, vzájomnom uznávaní výsledkov testov na ochorenie COVID-19 i spoločnom postupe pri uvoľňovaní obmedzujúcich opatrení. Podľa agentúry DPA sa taktiež očakáva, že lídri členských krajín budú vytvárať tlak na Maďarsko a Poľsko v otázke rozpočtu.