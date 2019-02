Česko trápi sneženie, Praha zažila aj búrku s bleskami a hromami

Snehová búrka skomplikovala v nedeľu v Prahe premávku na cestách aj na medzinárodnom Letisku Václava Havla.

Praha 3. februára (TASR) - Nedeľné sneženie zasiahlo postupne väčšinu územia Českej republiky, nadránom však bolo možné v Prahe sledovať aj búrku s bleskami a hromami. Spravodajskému portálu Novinky.cz to uviedol Josef Hanzlík z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).



Nad Prahou a juhozápadne od hlavného mesta zaznamenali amatérski pozorovatelia aj meteorológovia búrku. Hoci sú búrky typické pre horúce letné dni, ani v zime nie sú úplne výnimočné.



"Objavili sa bleskové výboje, zahrmelo. To sa v zime stáva, ak je výrazný kontrast pri frontoch, ako sa to stalo teraz. V sobotu bolo na Morave takmer 14 stupňov Celzia, v Čechách bolo mínus jeden stupeň. V takých situáciách sa môže búrka objaviť aj v zime," vysvetlil Hanzlík.



Na letisku museli najmenej päť letov odkloniť na druhé najväčšie letisko v krajine, do Brna, alebo do Viedne v susednom Rakúsku. Ďalšie lety odložili. Snehová búrka v Prahe spôsobila aj pozastavenie niektorých liniek verejnej dopravy.



V niektorých častiach Českej republiky napadalo minimálne 15 centimetrov snehu, najviac však na Šumave - 20 centimetrov. Stromy popadané na železničné trate narušili vlakovú dopravu. Bez elektriny bolo najmenej 33 000 domácností.



V stredočeskom meste Kladno vyhlásil magistrát kalamitný stav pre husté sneženie. Odporučil ľuďom, aby sa radšej zdržiavali doma a nechodili do lesa, kde ťažký sneh láme vetvy a byť pod stromami je nebezpečné.



Meteorológovia oznámili, že sneženie bude podľa očakávania pokračovať na väčšine územia ČR do nedeľného popoludnia či večera a môže pripadnúť ďalších 12 centimetrov snehu. V nedeľu večer začne snežiť aj na Morave, kde môže do pondelkového rána pribudnúť tiež 12 centimetrov snehu. Meteorológovia varovali pred večernou poľadovicou, napísal portál Novinky.cz.



Cestári nasadili všetku techniku a darí sa im udržiavať hlavné ťahy zjazdné. Problémy však môžu spôsobovať najmä kamióny, ktorým sa šmýka a niekedy na čas zablokujú cestné pruhy.