Česko Ukrajine zatiaľ poskytlo vojenskú pomoc za 17,4 miliardy korún
Pre Ukrajincov má táto pomoc podľa Fialu veľký význam a je dôležitá aj pre ČR.
Autor TASR
Praha 15. októbra (TASR) - Česko od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 poskytlo Kyjevu vojenskú pomoc vo výške 17,4 miliardy korún (takmer 717 miliónov eur). Prostredníctvom financovania zo strany EÚ či darmi vojenskej techniky z Nemecka a Spojených štátov získalo naspäť 25 miliárd korún (približne miliardu eur). Po rokovaní vlády to v stredu povedal český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Prostredníctvom všetkých finančných mechanizmov, teda muničnej iniciatívy, bilaterálnej spolupráce, prostriedkov z výnosov zmrazených ruských aktív aj za peniaze samotnej Ukrajiny, dodala ČR do konca septembra Ukrajine cez 3,7 milióna kusov munície veľkého kalibru. Tento rok sme už dodali 1,3 milióna kusov a očakávame, že sa nám do konca roka podarí naplniť ten prísľub 1,8 milióna kusov munície,“ povedal český premiér.
Česká ministerka obrany Jana Černochová doplnila, že z celkovej českej pomoci tvorili dary nepotrebného materiálu zo skladov armády 5,8 miliardy korún, výcvik ukrajinských vojakov bol vyčíslený na 334 miliónov a príspevky Česka do medzinárodných fondov tvorili 3,1 miliardy korún. Na muničnú iniciatívu poskytli zahraniční darcovia vyše 93 miliárd a ČR 1,7 miliardy korún. Ďalšie financie boli použité na nákup ďalších typov vojenskej techniky, materiálu či munície.
Pre Ukrajincov má táto pomoc podľa Fialu veľký význam a je dôležitá aj pre ČR. „Systematická pomoc, ktorú Ukrajine od prvého okamihu poskytujeme, a tiež to, že sme schopní organizovať pomoc aj v širšom meradle, čoho jasným dôkazom je muničná iniciatíva, nám tiež získava uznanie a prestíž od našich partnerov či už v EÚ alebo NATO,“ vysvetlil.
Dodal, že výška českého finančného príspevku na vojenskú asistenciu Ukrajine vyplýva zo záverov summitu NATO vo Washingtone z júla 2024. Záväzok Česka je približne 6,4 miliardy korún ročne.
Podotkol, že do českej ekonomiky sa v tejto súvislosti od zahraničných darcov a Ukrajincov dostalo 260 miliárd korún, čo podľa jeho slov ukazuje, že česká pomoc má okrem jej základného zmyslu veľký význam aj pre český priemysel.
