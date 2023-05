Česko umožní odstrel problémových vlkov

Praha 4. mája (TASR) - České ministerstvo životného prostredia a ministerstvo pôdohospodárstva umožnia odstrel nebezpečných jedincov vlka. Vo štvrtok to uviedol minister životného prostredia Petr Hladík. Vlk je v Česku zákonom chránený. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vlk do českej krajiny patrí. Prináša rovnováhu, pretože reguluje premnoženú zver, ktorá robí škody poľnohospodárom a lesníkom. Musíme byť ale pripravení na krízové situácie," vysvetlil Hladík. Spoločne s rezortom pôdohospodárstva predstavili pohotovostný plán, ktorý sa zaoberá prípadmi, keď sa vlk správa problematicky a predstavuje riziko.



Podľa plánu by sa mali v každom regióne ustanoviť pohotovostné štáby. V spolupráci s príslušnými orgánmi ochrany prírody potom rezort životného prostredia zaistí vydanie povolenia, ktoré umožní v kritickej situácii operatívne reagovať.



"Problematické vlky budú lovené vo verejnom záujme, aby sa predišlo prípadným kritickým situáciám, ktoré by mohli tieto jedince spôsobiť," dodal minister pôdohospodárstva Zdeněk Nekula.



Problematické správanie sa konkrétnych jedincov vlka môže mať podľa rezortu životného prostredia rôzny charakter, intenzitu aj príčiny. Preto by sa mali jednotlivé prípady posudzovať individuálne.



Štát od tohto roka poskytuje poľnohospodárom náhradu za zvýšené náklady, ktoré musia vynaložiť na ochranu hospodárskych zvierat pred vlkmi. Zároveň im hradí aj priame škody.



Na územie Česka aktuálne zasahuje 18 teritórií vlčích svoriek, predovšetkým v prihraničných oblastiach. Ministerstvo však nevylučuje, že sa vlky vyskytujú na celom území ČR. "Najčastejšie môže ísť o mladé jedince vyhľadávajúce nové teritóriá. Práve pri nich je možné stretnúť sa so zníženou ostražitosťou voči ľuďom," spresnil rezort životného prostredia.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)