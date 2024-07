Česko už neuznáva ruské nebiometrické pasy

Praha 4. júla (TASR) - Česko od stredy neuznáva nebiometrické pasy Ruskej federácie. Pobyt držiteľov takýchto pasov na území ČR je považovaný za nelegálny. Spravodajkyni TASR to vo štvrtok potvrdila Mariana Wernerová z českého ministerstva zahraničných vecí. Česko vyzvalo ostatné krajiny, aby prijali rovnaké opatrenie.



"Ministerstvo zahraničných vecí v spolupráci s ministerstvom vnútra notifikovali Európskej komisii, že od 3. 7. Česko neuznáva nebiometrické pasy Ruskej federácie," uviedla Wernerová s tým, že uznávanie cestovných pasov je národná kompetencia. "Rovnako to má už Dánsko, my sme o tom informovali na minulom rokovaní príslušného orgánu v EÚ a vyzvali sme ostatné štáty, aby prijali rovnaké opatrenie," spresnila.



Ak sa v Česku ruský občan preukáže nebiometrickým pasom, pobýva tak v krajine nelegálne a ďalej sa rieši, čo s ním bude. Rezort diplomacie tiež podotkol, že nebiometrické pasy sa oveľa jednoduchšie upravujú a falšujú.



Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský zdôraznil, že pre českú vládu je prioritou bezpečnosť. "Nebudeme čakať na ďalšiu sabotáž. Každý, kto chce v našej krajine pobývať, musí sa dôveryhodne preukázať. A na to v prípade Rusov už nebude stačiť pas s nebiometrickými údajmi, s ktorým pricestovali okrem iného aj vrahovia z Vrbětíc," komentoval zmenu Lipavský. Dodal, že bude naďalej pracovať aj na opatrení obmedziť pohyb ruských diplomatov v schengenskom priestore. Ide podľa neho o ďalší nástroj špionáže proti demokratickým krajinám.



Biometrický pas je cestovný pas so strojovo čitateľnými údajmi, jeho súčasťou je nosič dát s biometrickými údajmi. Do čipu sa okrem osobných údajov ukladajú fotografie a odtlačky prstov.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)