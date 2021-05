Česko uzavrie svoj vzdušný priestor pre bieloruské lietadlá

Praha 26. mája (TASR) - Česko v reakcii na nútené pristátie lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku a následné zadržanie bieloruského novinára Ramana Prataseviča a jeho priateľky, pozastaví premávku bieloruských aerolínií Belavia v Českej republike.



Rozhodla o tom v stredu tamojšia bezpečnostná rada a následne to na tlačovej konferencii oznámil minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek a minister priemyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.



"Pozastavujeme premávku leteckej spoločnosti Belavia v Českej republike. Posledný let, ktorý bude vybavený, bude dnes. Piatkový ani nedeľňajší let vybavený nebude," uviedol vicepremiér Havlíček. Doplnil, že pre českých občanov cestujúcich medzi ČR a Bieloruskom bude v prípade potreby zrejme zriadená náhradná autobusová doprava.



Dodal, že to potrvá dovtedy, kým dôjde k vyšetreniu incidentu z nedele 23. mája, pri ktorom bieloruské úrady i pomocou stíhačky primäli lietadlo smerujúce z Atén do Vilniusu pristáť v Minsku. K podobným opatreniam podľa jeho slov už pristúpili i Francúzsko, Litva, Švédsko, Lotyšsko, Británia či Ukrajina.



Šéf českej diplomacie Kulhánek tiež zdôraznil, že ČR vyzýva na okamžité prepustenie žurnalistu a opozičného aktivistu Prataseviča.



České aerolínie (ČSA) v stredu tiež ohlásili, že sa na ceste z Prahy do Moskvy budú bieloruskému vzdušnému priestoru vyhýbať a poletia po náhradnej trase ponad pobaltské štáty, uvádza server ČT24.



O možnom zákaze preletu bieloruských aerolínií nad územím ČR informoval už v utorok český premiér Andrej Babiš. Takéto opatrenie je totiž podľa jeho slov nevyhnutné na to, aby sankcie za akt "štátneho terorizmu" zasiahli režim prezidenta Alexandra Lukašenka, a nie obyvateľov Bieloruska.



Európska únia sa už v pondelok na summite dohodla, že zakáže lety bieloruských aerolínií do EÚ, a vyzvala letecké spoločnosti so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor.