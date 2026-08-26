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Česko v reakcii na dezinformácie: ČR a Poľsko sú blízki partneri
Dezinformácie sa rozšírili na sociálnych sieťach a niektorých spravodajských portáloch v Poľsku a Česku.
Autor TASR
Praha 26. augusta (TASR) - Poľsko je pre Česko jedným z najbližších a najvýznamnejších partnerov a podľa českého ministerstva zahraničných vecí obe krajiny pokročili v riešení otázky územného dlhu z roku 1958. Záležitosť by chceli vyriešiť spoločným projektom protipovodňovej ochrany. Česká diplomacia reagovala na dezinformačnú kampaň o tom, že Poľsko plánuje zabrať časť českého územia, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Dezinformácie sa rozšírili na sociálnych sieťach a niektorých spravodajských portáloch v Poľsku a Česku. Ako popísal server Seznam Zprávy, útočníci najskôr zverejnili falošný diplomatický dokument na falošnom facebookovom profile českého veľvyslanca v Poľsku. Toho potom citoval falošný web imitujúci server iRozhlas.cz a hackeri následne na webe poľského rádia publikovali článok, že na údajný problém upozorňujú české médiá. Situácia vyvrcholila, keď falošný profil na Facebooku v reakcii na nepravdivé tvrdenia zvolal v ČR protest proti údajným plánom Poľska.
Podľa zistení Seznam Zpráv išlo o koordinovanú dezinformačnú operáciu, za ktorou môžu stáť ruské tajné služby s cieľom narušiť česko-poľské vzťahy. Útočníci postavili dezinformácie na reálnej územnej nezrovnalosti týkajúcej sa takmer 370 hektárov. Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski ešte v utorok poprel, že by sa Poľsko v súvislosti so svojimi nárokmi chystalo obsadiť časť českého územia.
V stredu sa k záležitosti vyjadril aj český rezort diplomacie. Informácie označil za nepravdivé a podotkol, že krajiny v problematike územného vyrovnania pokročili. Zároveň sa poďakoval Sikorskému, ktorý podľa českého ministerstva iniciatívne navrhol možné riešenie.
Rezort ministra Petra Macinku na sociálnej sieti X uviedol, že územný dlh ČR voči Poľsku je historickou otázkou, ktorá súvisí s československo-poľskou hraničnou zmluvou z roku 1958 upravujúcou spoločnú hranicu. „Následné zameranie ukázalo, že vtedajšie Československo získalo približne o 368 hektárov územia viac než Poľsko. Od 90. rokov preto ČR a Poľsko vedú rokovania o spôsobe vyriešenia tejto otázky,“ uviedlo ministerstvo.
Zdôraznilo, že po rokovaní ministrov zahraničných vecí nastal v tejto veci pokrok. „Obe krajiny rokujú o vysporiadaní prostredníctvom spoločného projektu protipovodňovej ochrany, ktorý by priniesol konkrétne prínosy obyvateľom na oboch stranách hranice. Cieľom je praktické a obojstranne výhodné riešenie založené na spolupráci,“ vysvetlil rezort.
Podotkol, že Poľsko patrí medzi najbližších a najvýznamnejších partnerov ČR a krajiny úzko spolupracujú v oblasti bezpečnosti, energetiky, infraštruktúry či rozvoja prihraničných regiónov. „Riešenie tzv. územného dlhu je ďalším krokom k posilňovaniu dobrých susedských vzťahov a vzájomnej spolupráce,“ dodalo české ministerstvo.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Dezinformácie sa rozšírili na sociálnych sieťach a niektorých spravodajských portáloch v Poľsku a Česku. Ako popísal server Seznam Zprávy, útočníci najskôr zverejnili falošný diplomatický dokument na falošnom facebookovom profile českého veľvyslanca v Poľsku. Toho potom citoval falošný web imitujúci server iRozhlas.cz a hackeri následne na webe poľského rádia publikovali článok, že na údajný problém upozorňujú české médiá. Situácia vyvrcholila, keď falošný profil na Facebooku v reakcii na nepravdivé tvrdenia zvolal v ČR protest proti údajným plánom Poľska.
Podľa zistení Seznam Zpráv išlo o koordinovanú dezinformačnú operáciu, za ktorou môžu stáť ruské tajné služby s cieľom narušiť česko-poľské vzťahy. Útočníci postavili dezinformácie na reálnej územnej nezrovnalosti týkajúcej sa takmer 370 hektárov. Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski ešte v utorok poprel, že by sa Poľsko v súvislosti so svojimi nárokmi chystalo obsadiť časť českého územia.
V stredu sa k záležitosti vyjadril aj český rezort diplomacie. Informácie označil za nepravdivé a podotkol, že krajiny v problematike územného vyrovnania pokročili. Zároveň sa poďakoval Sikorskému, ktorý podľa českého ministerstva iniciatívne navrhol možné riešenie.
Rezort ministra Petra Macinku na sociálnej sieti X uviedol, že územný dlh ČR voči Poľsku je historickou otázkou, ktorá súvisí s československo-poľskou hraničnou zmluvou z roku 1958 upravujúcou spoločnú hranicu. „Následné zameranie ukázalo, že vtedajšie Československo získalo približne o 368 hektárov územia viac než Poľsko. Od 90. rokov preto ČR a Poľsko vedú rokovania o spôsobe vyriešenia tejto otázky,“ uviedlo ministerstvo.
Zdôraznilo, že po rokovaní ministrov zahraničných vecí nastal v tejto veci pokrok. „Obe krajiny rokujú o vysporiadaní prostredníctvom spoločného projektu protipovodňovej ochrany, ktorý by priniesol konkrétne prínosy obyvateľom na oboch stranách hranice. Cieľom je praktické a obojstranne výhodné riešenie založené na spolupráci,“ vysvetlil rezort.
Podotkol, že Poľsko patrí medzi najbližších a najvýznamnejších partnerov ČR a krajiny úzko spolupracujú v oblasti bezpečnosti, energetiky, infraštruktúry či rozvoja prihraničných regiónov. „Riešenie tzv. územného dlhu je ďalším krokom k posilňovaniu dobrých susedských vzťahov a vzájomnej spolupráce,“ dodalo české ministerstvo.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)