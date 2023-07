Česko v sobotu čaká najteplejší deň roka, môže byť až 38 stupňov

Praha 14. júla (TASR) - Česko v sobotu čaká najteplejší deň tohto roka, na niektorých miestach by podľa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mohlo byť až 38 stupňov Celzia. Pre západnú polovicu Česka a časť južnej Moravy platí na sobotu výstraha druhého stupňa. Z dôvodu nízkej koncentrácie ozónu nad územím ČR odporúčajú najmä v nedeľu obmedziť pobyt na priamom slnku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"V sobotu nás čaká zatiaľ najteplejší deň tohto roka. Teploty sa budú šplhať aj výrazne nad 35 stupňov Celzia, ojedinele by mohli dosiahnuť až 38 stupňov," upozornili meteorológovia s tým, že sobotná noc bude na mnohých miestach tropická.



Pre väčšinu územia tiež zostáva v platnosti výstraha pred nebezpečenstvom požiarov. "V sobotu sa vzhľadom na vysoké teploty vzduchu a prevažne suché počasie zvýši stupeň nebezpečenstva vzniku požiarov najmä pre západnú polovicu územia na vysoký," uviedol ČHMÚ.



Meteorológovia tiež upozorňujú na nízky stav ozónu nad územím ČR. Najmä v nedeľu preto odporúčajú pri jasnom alebo skoro jasnom počasí obmedziť pobyt na priamom slnku. Ľudia by mali nosiť ľahké oblečenie, pokrývku hlavy, slnečné okuliare a ostatné časti pokožky chrániť krémom s vysokým UV faktorom.



Na očakávané horúčavy reagovali aj České dráhy. Upozornili, že extrémne vysoké teploty a búrky môžu spôsobiť poruchy na vlakoch či tratiach a narušiť tak plynulosť železničnej dopravy. Cestujúci by si preto mali so sebou zobrať dostatočné množstvo tekutín a občerstvenie, prípadne aj lieky, ak ich užívajú.



Klimatizovaná je približne polovica vlakov Českých dráh. "Zo zdravotných a technických dôvodov je rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou udržiavaný na približne ôsmich stupňoch Celzia. Pri vonkajších extrémnych teplotách okolo 37 stupňov Celzia tak bude klimatizácia zaisťovať vnútornú teplotu o zhruba osem stupňov nižšiu," dodali České dráhy.