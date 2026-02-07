< sekcia Zahraničie
Česko v súčasnosti neuvažuje o vstupe do Rady mieru, vyhlásil Babiš
Trump založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose a pozval do nej približne 60 krajín sveta.
Autor TASR
Praha 7. februára (TASR) - Česká republika v súčasnosti neuvažuje o vstupe do Rady mieru, ktorú minulý mesiac na okraji stretnutia Svetového ekonomického fóra (WEF) v švajčiarskom Davose založil americký prezident Donald Trump. Premiér ČR Andrej Babiš to uviedol v sobotňajšom rozhovore pre televíziu Nova, píše TASR.
„V tejto chvíli zatiaľ o tom neuvažujeme. U nás by to bolo aj zložité, že by o tom rozhodovali dve komory, Snemovňa i Senát. Opozícia by na to mala negatívny názor. V tejto chvíli my tam vstupovať nebudeme, nie je to teraz téma pre nás,“ vyhlásil český premiér.
Babiš koncom januára uviedol, že ČR nedostala oficiálny list od Trumpa ako niektoré iné krajiny, ale pozvánka jej prišla z amerického veľvyslanectva v Prahe. Prípadné členstvo v tejto novej platforme chcel koordinovať s ostatnými krajinami EÚ.
Trump založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose a pozval do nej približne 60 krajín sveta. K zakladajúcim členom patrí napríklad Maďarsko, Bulharsko, Azerbajdžan či Indonézia. Účasť odmietli Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko alebo SR.
„V tejto chvíli zatiaľ o tom neuvažujeme. U nás by to bolo aj zložité, že by o tom rozhodovali dve komory, Snemovňa i Senát. Opozícia by na to mala negatívny názor. V tejto chvíli my tam vstupovať nebudeme, nie je to teraz téma pre nás,“ vyhlásil český premiér.
Babiš koncom januára uviedol, že ČR nedostala oficiálny list od Trumpa ako niektoré iné krajiny, ale pozvánka jej prišla z amerického veľvyslanectva v Prahe. Prípadné členstvo v tejto novej platforme chcel koordinovať s ostatnými krajinami EÚ.
Trump založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose a pozval do nej približne 60 krajín sveta. K zakladajúcim členom patrí napríklad Maďarsko, Bulharsko, Azerbajdžan či Indonézia. Účasť odmietli Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko alebo SR.