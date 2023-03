Česko víta zatykač na Putina. Za zločiny je podľa nich zodpovedný

Praha 17. marca (TASR) - Českí politici privítali vydanie zatykača na ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnové zločiny na Ukrajine. Podľa predsedu českej vlády Petra Fialu to ukazuje, ako "brutálne" v rozpore s medzinárodným právom Rusko na Ukrajine postupuje. Napísal to v piatok na sociálnej sieti Twitter, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"V tejto chvíli je dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo pokračovalo v silnej podpore ukrajinských obrancov, ktorí bojujú nielen za svoju vlasť, ale za bezpečnosť celej Európy," dodal Fiala.



"V tomto prípade išlo o závažné porušenie humanitárneho práva. Únosy detí by rozhodne nemali byť tolerované a ak boli vykonané na rozkaz najvyššieho vedenia krajiny, v tomto prípade Vladimira Putina, tak je správne, že naňho bol zatykač vydaný," uviedol český prezident Petr Pavel.



Minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský nepochybuje o Putinovej zodpovednosti za vojnové zločiny a myslí si, že by mal byť ruský prezident postavený pred súd.



Ako správne rozhodnutie označila zatykač na Putina aj predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová. "Nechať unášať bezbranné deti mu problém nerobí. Čeliť tvárou v tvár dôsledkom – na to mu odvaha chýba," komentovala situáciu predsedníčka. "Za zverstvá, ktoré Rusko na Ukrajine pácha, je diktátor Putin osobne zodpovedný," dodala.



ICC vydal v piatok zatýkací rozkaz za vojnové zločiny na Ukrajine na Putina a prezidentskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú. Podľa súdu existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že sú zodpovední za vojnový zločin nezákonnej deportácie obyvateľstva (detí) a ich nezákonný presun z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska.