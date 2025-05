Česko vo štvrtok zrejme zruší kontroly na hraniciach so SR pre SLAK

Praha 21. mája (TASR) - Česko pravdepodobne vo štvrtok zruší kontroly na hraniciach so Slovenskom, ktoré zaviedlo v marci ako jedno z opatrení proti zavlečeniu slintačky a krívačky (SLAK) do ČR. V stredu to pred rokovaním vlády podľa stanice ČT24 povedal český minister poľnohospodárstva Marek Výborný, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Výborný koniec kontrol a s nimi spojeného dezinfikovania nákladných áut a ďalších opatrení avizoval už minulý týždeň. Zdôvodnil to tak, že situáciu na Slovensku aj v Maďarsku sa v súvislosti s nákazou SLAK podarilo upokojiť.



Ďalšie opatrenia už uvoľnila česká Štátna veterinárna správa. Od nedele (18.5.) zrušila zákaz dovozu zvierat náchylných na slintačku a krívačku zo SR a Maďarska, tiež zákaz dovozu sena, slamy a zeleného krmiva a uvoľnila aj pravidlá na dovoz živočíšnych produktov. K tepelne nespracovaným produktom živočíšneho pôvodu už nie je potrebné mať veterinárne osvedčenie.



Česko kontroly zaviedlo 11. marca a postupne ich sprísňovalo. Nákladné autá prevážajúce rizikový tovar sa cez hranice dostali len cez štyri priechody. Na niektorých priechodoch vybudovali hasiči a Veterinárna správa ČR dezinfekčné vane či dezinfekčné rámy.