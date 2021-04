Česko vyhostí 18 pracovníkov ruskej ambasády

Praha 17. apríla (TASR) - Česká republika vyhostí 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb. Na opustenie ČR dostali 48 hodín. Oznámil to v sobotu večer na mimoriadnej tlačovej konferencii český minister zahraničných vecí a vicepremiér Jan Hamáček. Vyhostenie súvisí s výbuchom muničných skladov vo Vrběticiach, do ktorého boli zrejme zapojení ruskí agenti, uviedol na svojej webstránke český Deník N.



Podľa Hamáčka boli vyhostení pracovníci ruskej ambasády identifikovaní českými tajnými službami ako dôstojníci tajných služieb. Minister Hamáček si v súvislosti s vyhostením pracovníkov ambasády predvolal v sobotu na 19. hodinu ruského veľvyslanca v ČR Alexandra Zmejevského, aby ho o tomto kroku informoval.



Dôvodom vyhostenia je podozrenie zo zapojenia dôstojníkov ruskej vojenskej rozviedky do výbuchu muničných skladov v obci Vrbětice v Zlínskom kraji z októbra a decembra 2014. Likvidačné práce na mieste výbuchov sa skončili až vlani na jeseň.



"Pri tejto explózii došlo k obrovským materiálnym škodám, vážnemu ohrozeniu a narušenia života mnohých miestnych obyvateľov. Predovšetkým zahynuli dvaja naši spoluobčania... Česká republika je zvrchovaný štát a musí na tieto zistenia zodpovedajúcim spôsobom reagovať," vyhlásil v tejto súvislosti premiér Andrej Babiš.



Podľa Babiša, ktorý vystúpil na tlačovej konferencii spoločne s Hamáčkom, existuje dôvodné podozrenie, že do výbuchov muničných skladov vo Vrběticiach boli zapojení dôstojníci ruskej GRU. Premiér o zisteniach českých tajných služieb informoval aj prezidenta ČR Miloša Zemana, ktorý podľa Babiša so zvoleným postupom súhlasí.



Podľa Hamáčka Česko priebežne o celej záležitosti informuje svojich partnerov z EÚ a NATO a žiada o ich podporu.



Česká polícia po vystúpení Hamáčka a Babiša oznámila, že v súvislosti s výbuchom vo Vrběticiach hľadá dvoch Rusov. Podľa zverejnených fotografií ide o tých istých mužov, ktorých Británia obvinila z pokusu o vraždu Sergeja Skripaľa a jeho dcéry nervovoparalytickou látkou novičok. Hľadané osoby používajú najmenej dve rôzne identity, napísal server iDNES.cz.



Podľa denníka po týchto odhaleniach dostáva úplne iný rozmer skutočnosť, že došlo k zrušeniu Hamáčkovej plánovanej cesty do Moskvy, kde mal ísť v pondelok rokovať o dodávkach ruskej vakcíny Sputnik V.



Prvý muničný sklad vo Vrběticiach explodoval 16. októbra 2014 a druhý 3. decembra toho istého roku. Pri prvom výbuchu zomreli dvaja ľudia. Oba sklady si prenajímala ostravská firma Imex Group. Náklady na sanáciu objektu dosiahli stovky miliónov korún. Česká polícia výbuchy vyšetruje ako trestný čin všeobecného ohrozenia.