Česko vyjadrilo solidaritu s Britániou, ktorá uvalila sankcie na GRU

Praha 18. júla (TASR) - Sabotáže a kybernetické operácie, ktoré ruská vojenská rozviedka GRU vykonáva v Európe, sú podľa českého ministerstva zahraničných vecí zbabelé a odsúdeniahodné. Rezort tak v piatok na sociálnej sieti X reagoval na odhalenie ruských špiónov vo Veľkej Británii. Britská vláda uvalila sankcie na tri jednotky GRU a 18 dôstojníkov, ktorí podľa nej okrem iného stoja za útokom na divadlo v ukrajinskom Mariupole či kyberútokmi v Európe. Český rezort diplomacie zároveň Británii vyjadril solidaritu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Rusko neútočí len na Ukrajinu, ale aj na české inštitúcie a firmy. Je nevyhnutné obmedziť pohyb a destabilizačné aktivity ruských agentov v schengenskom priestore,“ apelovalo v tejto súvislosti české ministerstvo. ČR sa dlhodobo snaží o to, aby sa do niektorého z protiruských sankčných balíkov, ktoré prijíma EÚ, dostalo aj opatrenie na obmedzenie pohybu ruských diplomatov a ich rodín v schengene. Zatiaľ však medzi členskými krajinami EÚ nezískala pre svoj návrh dostatočnú podporu.



Rezort pripomenul, že rovnako ako spojenci a partneri dnes podporujú sankčné opatrenia Spojeného kráľovstva, tak v máji 2024 podporili Česko a Nemecko, keď odhalili aktivity skupiny APT28 spájanej tiež s ruskou GRU. Terčom kybernetických útokov tejto skupiny, ktorá zneužívala dovtedy neznámu zraniteľnosť aplikácie Microsoft Outlook, boli niektoré české inštitúcie a tiež nemecké ministerstvá a spoločnosti pôsobiace v sektore logistiky, zbrojárstva, letectva a IT, ako rôzne nadácie a združenia.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)