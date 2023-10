Česko vypraví do Izraela ďalšie dva repatriačné lety

Praha 12. októbra (TASR) - Česko vo štvrtok vypraví ďalšie dva repatriačné lety do Izraela. Aktuálne je na ceste do ČR už tretí evakuačný let, uviedol na sociálnej sieti X český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Tretie repatriačné lietadlo je už na ceste do Prahy. Na palube je aj pani Eva Erbenová, vo veku 93 rokov vôbec najstaršia krajanka žijúca v Izraeli," napísal Lipavský.



Do Česka sa dosiaľ z Izraela repatriačnými letmi vrátilo asi 80 ľudí. Prvých 34 Čechov cestovalo spoločne s Lipavským v noci z utorka na stredu po jeho neohlásenej návšteve Izraela. Vo štvrtok v noci v ČR pristálo ďalšie lietadlo s viac než 40 ľuďmi.



Vláda chcela potom do krajiny vyslať armádne lietadlo Airbus A-319, ktorým sa z pracovnej cesty v Uzbekistane predčasne vrátil minister pôdohospodárstva Marek Výborný. V Izraeli malo vyzdvihnúť 90 Čechov. Pre poruchu však nakoniec neodletelo.



"Veľký Airbus má poruchu a musíme čakať na náhradný diel," vysvetlila Černochová serveru Novinky.cz s tým, že dala pokyn na odlet vojenského taktického transportného lietadla CASA a iného Airbusu A-319, avšak s nižšou kapacitou. "Doletia do Tel Avivu dnes v rovnakom čase a privezú do republiky zvyšných žiadateľov o repatriáciu," dodala.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)