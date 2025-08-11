< sekcia Zahraničie
Česko vyslalo do boja o Oscara dokument Ještě nejsem, kým chci být
ČFTA snímku opísala ako formálne odvážny dokument o identite, slobode a vnútornom vzdore výraznej umelkyne, ktorá sa napriek dobe aj okoliu rozhodla byť sama sebou.
Autor TASR
Praha 11. augusta (TASR) - O Oscara v kategórii medzinárodný celovečerný film sa za Česko bude uchádzať snímka Ještě nejsem, kým chci být od režisérky Kláry Tasovskej. V pondelok to oznámila Česká filmová a televízna akadémia (ČFTA). Ide o portrét českej fotografky Libuše Jarcovjákovej a je to vôbec prvýkrát, keď Česko do súťaže poslalo dokumentárny film. Snímka mala premiéru vlani na filmovom festivale Berlinale a tento rok získala Českého leva, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
ČFTA snímku opísala ako formálne odvážny dokument o identite, slobode a vnútornom vzdore výraznej umelkyne, ktorá sa napriek dobe aj okoliu rozhodla byť sama sebou. „Z jej súkromných denníkov a tisícov analógových snímok vznikla originálna snímka, ktorá zachytáva underground 80. rokov v Československu, dramatický útek do Západného Berlína aj exkluzívne fotenie pre módne špičky v Tokiu,“ uviedli akademici.
Doteraz vyberali oscarového uchádzača všetci členovia ČFTA. Tento rok však hlasovanie prebiehalo odlišne, pretože došlo k zmene štatútu. Najskôr sedemčlenná komisia prezídia vybrala zo všetkých prihlásených tri filmy, konkrétne Sbormistr, Karavan a Ještě nejsem, kým chci být a o finálnom uchádzačovi potom hlasovali všetci členovia akadémie spĺňajúci podmienky. Celkom ich bolo 194.
Podľa servera iDNES.cz prezídium k predvybraným filmom pridalo aj odporúčanie, aby ostatní členovia hlasovali za film Sbormistr. Proti takémuto postupu sa postavili niektorí režiséri, ktorí uviedli, že nesúhlasia s tak radikálnou zmenou bez akejkoľvek predchádzajúcej diskusie. Vybraná snímka je tak podľa servera vzhľadom na tieto okolnosti prekvapením.
Ktoré filmy postúpia do užšieho výberu, zverejní americká Akadémia filmového umenia a vied 16. decembra, nominácie oznámi 22. januára a slávnostné vyhlásenie 98. ročníka udeľovania cien Oscar sa uskutoční 15. marca.
Vlani sa o Oscara uchádzal film Jiřího Mádla Vlny. Postúpil do užšieho výberu poroty, do nominácií sa však nedostal. Oscara zatiaľ získali len dva československé a jeden český film: Obchod na korze z roku 1965 Jána Kadára a Elmara Klosa, o dva roky neskôr Ostře sledované vlaky Jiřího Menzla a v roku 1996 Kolja Jana Svěráka.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
ČFTA snímku opísala ako formálne odvážny dokument o identite, slobode a vnútornom vzdore výraznej umelkyne, ktorá sa napriek dobe aj okoliu rozhodla byť sama sebou. „Z jej súkromných denníkov a tisícov analógových snímok vznikla originálna snímka, ktorá zachytáva underground 80. rokov v Československu, dramatický útek do Západného Berlína aj exkluzívne fotenie pre módne špičky v Tokiu,“ uviedli akademici.
Doteraz vyberali oscarového uchádzača všetci členovia ČFTA. Tento rok však hlasovanie prebiehalo odlišne, pretože došlo k zmene štatútu. Najskôr sedemčlenná komisia prezídia vybrala zo všetkých prihlásených tri filmy, konkrétne Sbormistr, Karavan a Ještě nejsem, kým chci být a o finálnom uchádzačovi potom hlasovali všetci členovia akadémie spĺňajúci podmienky. Celkom ich bolo 194.
Podľa servera iDNES.cz prezídium k predvybraným filmom pridalo aj odporúčanie, aby ostatní členovia hlasovali za film Sbormistr. Proti takémuto postupu sa postavili niektorí režiséri, ktorí uviedli, že nesúhlasia s tak radikálnou zmenou bez akejkoľvek predchádzajúcej diskusie. Vybraná snímka je tak podľa servera vzhľadom na tieto okolnosti prekvapením.
Ktoré filmy postúpia do užšieho výberu, zverejní americká Akadémia filmového umenia a vied 16. decembra, nominácie oznámi 22. januára a slávnostné vyhlásenie 98. ročníka udeľovania cien Oscar sa uskutoční 15. marca.
Vlani sa o Oscara uchádzal film Jiřího Mádla Vlny. Postúpil do užšieho výberu poroty, do nominácií sa však nedostal. Oscara zatiaľ získali len dva československé a jeden český film: Obchod na korze z roku 1965 Jána Kadára a Elmara Klosa, o dva roky neskôr Ostře sledované vlaky Jiřího Menzla a v roku 1996 Kolja Jana Svěráka.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)