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Česko vyslalo do Francúzska už druhý vrtuľník na hasenie požiarov
Vrtuľník bol nasadený prostredníctvom mechanizmu Európskej únie (EÚ) v oblasti civilnej ochrany na žiadosť Európskeho koordinačného centra.
Autor TASR
Praha 12. júla (TASR) - Česká republika vyslala do Francúzska už druhý vrtuľník Black Hawk na pomoc s hasením rozsiahlych lesných požiarov. Oznámilo to v nedeľu na sociálnej sieti X české ministerstvo vnútra. Francúzsko v súčasnosti zažíva vrchol tretej vlny horúčav počas letnej sezóny, informuje TASR.
Vrtuľník bol nasadený prostredníctvom mechanizmu Európskej únie (EÚ) v oblasti civilnej ochrany na žiadosť Európskeho koordinačného centra. „Posádku tvoria piloti, technici a príslušníci Hasičského záchranného zboru ČR, ktorí pomôžu pri leteckom hasení v náročnom teréne na juhu Francúzska,“ priblížilo ministerstvo. Prvý vrtuľník vyslala ČR do francúzskeho mesta Valence už v piatok.
Vo viacerých oblastiach Francúzska naďalej horia lesné požiare. Minister vnútra Laurent Nuez uviedol, že od začiatku leta zadržali v krajine už viac než 30 osôb v súvislosti so zakladaním alebo spôsobením požiarov.
Francúzsko v súčasnosti vzdoruje vrcholu tretej vlny horúčav počas tejto sezóny. V západnej a strednej časti krajiny teploty dosahujú až 40 stupňov Celzia, v Paríži približne 37 stupňov. V dôsledku horúčav upravili prevádzku viaceré turistické atrakcie vrátane Eiffelovej veže, ktorá cez víkend zatvára už o 16.00 h. Skrátené otváracie hodiny oznámili aj múzeá Louvre a Orsay, pripomenula agentúra AP.
Vrtuľník bol nasadený prostredníctvom mechanizmu Európskej únie (EÚ) v oblasti civilnej ochrany na žiadosť Európskeho koordinačného centra. „Posádku tvoria piloti, technici a príslušníci Hasičského záchranného zboru ČR, ktorí pomôžu pri leteckom hasení v náročnom teréne na juhu Francúzska,“ priblížilo ministerstvo. Prvý vrtuľník vyslala ČR do francúzskeho mesta Valence už v piatok.
Vo viacerých oblastiach Francúzska naďalej horia lesné požiare. Minister vnútra Laurent Nuez uviedol, že od začiatku leta zadržali v krajine už viac než 30 osôb v súvislosti so zakladaním alebo spôsobením požiarov.
Francúzsko v súčasnosti vzdoruje vrcholu tretej vlny horúčav počas tejto sezóny. V západnej a strednej časti krajiny teploty dosahujú až 40 stupňov Celzia, v Paríži približne 37 stupňov. V dôsledku horúčav upravili prevádzku viaceré turistické atrakcie vrátane Eiffelovej veže, ktorá cez víkend zatvára už o 16.00 h. Skrátené otváracie hodiny oznámili aj múzeá Louvre a Orsay, pripomenula agentúra AP.