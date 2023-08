Česko vyslalo takmer 80 hasičov na pomoc Grécku v boji s požiarmi

Praha 22. augusta (TASR) — Česko v utorok vyslalo takmer 80 hasičov s asi 30 kusmi techniky do Grécka, aby tam pomohli s hasením rozsiahleho požiaru. Pôsobiť budú neďaleko hraníc s Tureckom, kde je podľa českých hasičov situácia najvážnejšia. Uviedol to Hasičský záchranný zbor (HZS) ČR na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Na pomoc dnes vysielame dva moduly na hasenie — pozemný aj letecký — dokopy 79 členov," spresnili hasiči. Cieľovým miestom je pre nich oblasť Alexandrupolis-Feres neďaleko grécko-tureckých hraníc, kam by mali doraziť v stredu vo večerných hodinách.



Cestujú s nimi aj záchranári, ktorí budú pre hasičský tím robiť zdravotnícku podporu. "S vozidlom Fénix sú pripravení ošetriť hasičov, ak dôjde k zraneniu, ale môžu zaistiť aj kyslíkovú terapiu. Tá príde po celodennej práci v prašnom a zadymenom prostredí vhod," vysvetlil HZS ČR.



Za posledných šesť mesiacov je to druhý výjazd českého tímu okamžitej pomoci (Czech Emergency Response Team - CZERT) do zahraničia. "Nie je pre nás väčšia česť než reprezentovať ČR formou pomoci v cudzej krajine," napísali pred odchodom hasiči.



Vyslanie pozemného aj leteckého požiarneho modulu finančne podporí český rezort zahraničných vecí, a to do výšky šesť miliónov českých korún (takmer 250.000 eur).



"Som rád, že dnes pomáhame Grécku rovnako tak, ako pred rokom pomohli iné členské krajiny pri požiari v Hřensku. V tom spočíva európska solidarita," komentoval českú pomoc minister zahraničných vecí Jan Lipavský.



Situácia s lesnými požiarmi, ktoré Grécko sužujú v priebehu celého leta, sa opäť zhoršila. Za posledných 24 hodín ich tam vypuklo vyše 60. Prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany EÚ im s hasením pomôžu okrem českých aj jednotky zo Slovenska, Cypru, Rumunska, Chorvátska, Nemecka či Srbska.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)