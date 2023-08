Česko vyšle do Slovinska 40 ženistov, budú stavať dočasné mosty

Praha 16. augusta (TASR) - Česko vyšle do Slovinska 40 ženistov, ktorí budú v krajine zasiahnutej ničivými povodňami stavať dočasné mosty. Uviedla to česká ministerka obrany Jana Černochová. Darovanie troch ťažkých mostných súprav už skôr oznámili českí hasiči, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vláda schválila vyslanie až 40 ženistov českej armády do povodňami postihnutého Slovinska na výstavbu provizórnych mostov, ktoré ČR daruje tejto krajine zo zásob Štátnych hmotných rezerv," uviedla šéfka rezortu obrany.



Kabinet Petra Fialu schválila ich vyslanie na 60 dní. Ak to bude potrebné, Černochová chce požiadať poslancov, aby ich mandát predĺžili. Slovinsko označila za spojenca a blízkeho partnera. "Naša pomoc je v tejto ťažkej situácii samozrejmosťou," dodala.



Pripomenula, že vlani pri požiari v Českom Švajčiarsku ponúkli Prahe pomoc viaceré spojenecké krajiny. "Konkrétne to bolo napríklad Slovensko, Taliansko alebo Nemecko a pomáhali ten požiar hasiť," vyzdvihla Černochová.



Slovinsko začiatkom augusta postihli prudké lejaky a rozsiahle záplavy, ktoré zasiahli dve tretiny jeho územia. Katastrofa si vyžiadala šesť obetí, tisíce ľudí museli byť evakuovaní. Záplavy poškodili dopravnú a energetickú infraštruktúru, vodovody a na niektorých miestach hrozia zosuvy pôdy. Išlo o najhoršiu prírodnú katastrofu v histórii Slovinska.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)