Česko vyšle policajtov na južné hranice Maďarska

Praha 27. septembra (TASR) - Česká republika vyšle na hranice Maďarska so Srbskom kontingent zložený z 50 policajtov. "Sme solidárni a pomôžeme na vonkajších hraniciach Európskej únie," uviedol v pondelok český minister vnútra Jan Hamáček po zasadaní kabinetu v Prahe. Informuje o tom agentúra DPA.



Vyslaním kontingentu vychádza ČR v ústrety prosbe maďarského premiéra Viktora Orbána. Výdavky spojené so zatiaľ dvojmesačnou misiou sa odhadujú na zhruba dva milióny eur.



Český premiér Andrej Babiš pred niekoľkými dňami navštívil maďarské pohraničné mesto Rözske. Počas svojho prejavu v Budapešti následne varoval pred "hromadnou a nekontrolovanou migráciou do Európy".



Česko onedlho čakajú parlamentné voľby, konštatuje DPA. Z aktuálneho prieskumu agentúry Kantar by Babiš a jeho populistické hnutie ANO mohli získať 24,5 percenta hlasov. Na druhom mieste by sa umiestnilo opozičné zoskupenie Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s 23 percentami a tretie miesto by patrilo Koalícii Pirátov a Starostov s 20,5 percenta hlasov. Dvojdňové voľby sa začínajú 8. októbra.