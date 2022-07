Česko začalo búrať prasaciu farmu, kde stál rómsky koncentračný tábor

Praha 22. júla (TASR) - Pri českej obci Lety v Juhočeskom kraji začali v piatok symbolicky búrať prasaciu farmu, ktorá stojí na mieste bývalého rómskeho koncentračného tábora. Vznikne tam pietne miesto pre rómske obete. TASR informáciu prevzala z webov iRozhlas.cz a Novinky.cz.



Na symbolickom búraní sa zúčastnila aj predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová. "Dnešný deň znamená začiatok konca jednej z najhanebnejších kapitol našej novodobej histórie," povedala v príhovore.



V areáli je 13 hál na výkrm ošípaných, administratívna budova so sociálnym a hygienickým zázemím, dielne s garážou a ďalšie objekty ako sklady či kafilérne boxy.



"Bola to vec, na ktorú určite významná časť verejnosti čakala v podstate 30 rokov. Potomkovia preživších a aktivisti bojovali za to, aby prasacia farma, tá hanebná škvrna na tomto miestne, mohla padnúť," povedala riaditeľka Múzea rómskej kultúry Jana Horváthová.



Reálne búracie práce sa začnú v pondelok 25. júla. Na búranie nadviaže výstavba pamätníka. V areáli by mali postaviť návštevnícke centrum so stálou expozíciou, prednáškovú sálu a chodníky k pietnemu miestu. Na kruhovom pamätníku by mali byť lúče s menami väznených.



"Je naozaj chvályhodné, že na tomto mieste vznikne dôstojný pamätník pripomínajúci tragické osudy nevinných ľudí, ktorí tu trpeli a umierali," uviedla predsedníčka Poslaneckej snemovne Pekarová Adamová.



Podľa hovorkyne Múzea rómskej kultúry Karoliny Spielmannovej vyjde demolácia budov na 110 miliónov korún. Ďalšie desiatky miliónov bude stáť samotná stavba. Okrem peňazí štátu bude výstavba pamätníka financovaná aj z nórskych fondov.



Od augusta 1942 do mája 1943 prešlo táborom Lety 1308 Rómov, 327 z nich zomrelo a viac ako 500 skončilo v koncentračnom tábore Auschwitz. V 70. rokoch na tomto miestne postavili prasaciu farmu, ktorá bola v prevádzke až do jari 2018. Potom štát objekt odkúpil za 450 miliónov korún (viac ako 18 miliónov eur). Od roku 2018 sa na mieste realizoval archeologický výskum.