Česko začne očkovať proti koronavírusu 27. decembra, tvrdí Babiš

Na archívnej snímke zdravotná sestra drží ampulka s vakcínou spoločností Pfizer a Biontech proti ochoreniu COVID-19. Foto: TASR/AP

Praha 20. decembra (TASR) - Česko začne očkovať proti koronavírusu 27. decembra, ak vakcíny dorazia už deň predtým, povedal v nedeľu český premiér Andrej Babiš. On sám sa chce dať zaočkovať; na budúci týždeň o tom rozhodne jeho lekár.Do konca decembra by mohlo Česko dostať ešte jednu dodávku vakcín, a to 4870 kusov. V rokovaní je ďalších 19.500 dávok od firmy Pfizer, ktoré by mohli byť k dispozícii ešte v decembri, informoval webový spravodajský portál Novinky.cz.Ďalšie očkovacie látky by mali prúdiť do Česka tak, aby sa proces očkovania nezastavil a lekári zaočkovali v čo najkratšom čase čo najväčší počet ľudí. Primárka infekčnej kliniky Nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová potvrdila, že ľudia na vakcináciu budú objednaní okamžite na oba termíny očkovania. Technické podrobnosti plánu Babiš prerokuje s ministrom zdravotníctva Janom Blatným.povedal Babiš. Podľa neho je to operácia krízového riadenia,Rizikový index českého protiepidemického systému PES zostáva na hodnote, ktorá zodpovedá piatemu stupňu. Päťka v tomto prípade označuje najvyšší stupeň pohotovosti. Vo štvrtok sa hodnota zvýšila o päť bodov na 76 a na tej zostala aj v piatok, sobotu a nedeľu.Od začiatku pandémie bolo v krajine potvrdených už 624.140 infikovaných a 10.331 súvisiacich úmrtí, pričom za sobotu pribudlo 36 obetí. Aktuálne je v nemocniciach 4484 pacientov s chorobou COVID-19, z toho 592 vo vážnom stave.