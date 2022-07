Česko začne rokovať o kúpe amerických stíhačiek F-35, gripeny skončia

Praha 20. júla (TASR) - Česko začne vyjednávať o nákupe amerických nadzvukových lietadiel F-35 a švédskych bojových vozidiel pechoty. Uviedol to v stredu český premiér Petr Fiala počas rokovania vlády. TASR informáciu prevzala zo serverov Seznam Zprávy a iDNES.cz.



"Začnú sa rokovania s americkými partnermi o zaobstaraní nadzvukových viacúčelových lietadiel piatej generácie F-35. Budeme tiež rokovať so Švédskom o zaobstaraní nových bojových vozidiel pechoty," uviedol na Twitteri Fiala.



Česká vláda podľa Fialu rozhodla o modernizácii armády v dobe, keď Česká republika čelí novým bezpečnostným výzvam. "Posilňujeme našu obranyschopnosť na nadchádzajúce desiatky rokov a plníme záväzky vyplývajúce z nášho členstva v NATO," uviedol český premiér na sociálnej sieti Twitter.



V roku 2027 skončí Česku prenájom súčasných švédskych gripenov, preto je nutné, aby vláda vybrala náhradné stroje. Hoci Švédsko nedávno Česku ponúklo možnosť modernizácie lietadiel, vláda sa priklonila k americkým strojom. Fiala spresnil, že vláda bude rokovať o dodaní dvoch letiek, teda 24 stíhacích lietadiel. Česká armáda má aktuálne 14 stíhačiek.



Česká ministerka obrany Jana Černochová teraz chce zostaviť tímy, ktoré budú o nákupe vyjednávať. Obchod by mal byť uzavretý do konca októbra 2023. Dohodnúť sa čo najskôr je podľa nej dôležité, pretože ceny techniky sa zvyšujú a dodanie tovaru sa v dôsledku chýbajúcich surovín aj výrobnej kapacity predlžuje.



Černochová tiež informovala, že súčasné české gripeny budú hliadkovať vzdušný priestor nad Pobaltím do konca septembra, teda o dva mesiace dlhšie než uvádzala pôvodná dohoda. Česko tiež počíta so zaistením ochrany vzdušného priestoru Slovenska, o ktoré v júni požiadal slovenský minister obrany Jaroslav Naď.



Americký stroj F-35, o ktorý má Česko záujem, býva podľa servera Seznam Zprávy označovaný za najmodernejšie sériovo vyrábané stíhacie lietadlo, ktoré má potenciál životnosti 30 až 40 rokov. Je vybavený technológiou obmedzujúcou detegovanie lietadla radarom.