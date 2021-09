Českou políciou zadržaný Frančetti ide do predbežnej väzby

Na archívnej snímke pohľad na Prahu. Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 14. septembra (TASR) - Mestský súd v Prahe v utorok rozhodol, že ruského občana Alexandra Frančettiho vezmú do predbežnej väzby. Frančetti čelí obvineniam z účasti na ruskej anexii Krymu v roku 2014, informovali portál iDnes.cz a agentúra TASS.Frančettiho zadržala česká polícia na letisku v Prahe v nedeľu na základe zatykaču Interpolu, ktorý vydala Ukrajina. Hovorca českého ministerstva spravodlivosti Vladimír Řepka v pondelok informoval, že Ukrajina už požiadala českú stranu o vydanie Rusa.Podľa obžaloby mal Frančetti v okolí hlavného mesta krymského poloostrova Sevastopola viesť polovojenskú skupinu. Frančetti však tieto obvinenia razantne odmieta a označil ich za "krok smerom k fašizmu".Podľa Frančettiho právnika Jana Švarca jeho klient dorazil na Krym až vo chvíli, keď už bol poloostrov dva dni pod oficiálnou správou Ruska.uviedol Švarc, podľa ktorého by Frančetitmu na Ukrajine hrozilo odňatie slobody na dva až osem rokov, pričom by mohol čeliť aj šikane, mučeniu či smrti.Podľa svojej dcéry Frančetti pricestoval do Prahy asi pred desiatimi dňami, aby sa tam s ňou stretol. Ako uviedla, jej otec nič protizákonné na Kryme nerobil. Mal tam druhú rodinu a robil všetko preto, aby ju v čase udalostí spojených s anexiou poloostrova ochránil.Podľa skorších informácií portálu iROZHLAS.cz bol Frančetti šéfom jednej z polovojenských formácií, ktoré sa v roku 2014 aktívne podieľali na anektovaní Krymu. V okolí Sevastopola viedol rozviedkovú skupinu Severný vietor, ktorá mala chrániť mesto pred údajnými útokmi.Podľa portálu iROZLAS.cz má Frančetti od roku 2000 trvalý pobyt v Prahe, kde sa živí ako fitness tréner a takisto podniká. Striedavo žije v Prahe a na Kryme.Ruské veľvyslanectvo v Prahe v súvislosti so zadržaním Frančettiho odoslalo v pondelok diplomatickú nótu českému ministerstvu zahraničných vecí a žiada bližšie informácie o príčine a okolnostiach jeho zadržania.Vo februári a marci 2014 došlo na území Krymského polostrova a mesta Sevastopol, po ovládnutí tejto časti Ukrajiny Ruskom, k protiprávnemu anektovaniu. Rusko ho nechalo potvrdiť referendom, ale toto ľudové hlasovanie nespĺňalo medzinárodné štandardy. Výsledky neuznáva Kyjev ani väčšina medzinárodného spoločenstva, teda ani Európska únia a Česká republika.