Česko zakázalo predaj 44 dojčenských výživ pre obsah toxínu cereulid
V súvislosti s dojčenskými výživami sa v súčasnosti vyšetruje aj kauza okolo jedu na potkany, ktorý sa našiel v Rakúsku v pohári výživy značky HiPP s príchuťou mrkvy a mäsa.
Autor TASR
Praha 23. apríla (TASR) - Česká Štátna veterinárna správa (SVS) vo štvrtok zakázala v ČR predávať 44 mliečnych dojčenských výživ od 12 výrobcov z EÚ. Dôvodom je obsah toxínu cereulid, informoval TASR zástupca hovorcu SVS Petr Majer, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Ľudia, ktorí majú doma niektorý z produktov zo zoznamu na webe SVS, by ho mali vrátiť tam, kde ho kúpili. Obchodníci, ktorí majú výrobky na sklade, sú povinní ich buď neškodne odstrániť alebo vrátiť výrobcovi. SVS upozornila, že za porušenie zákazu distribúcie hrozí pokuta až dva milióny korún (vyše 82.000 eur).
Cereulid je na rozdiel od iných toxínov odolný voči pôsobeniu tepla a tiež voči extrémnym výkyvom pH, podotkla SVS. Spôsobuje nevoľnosť, zvracanie a hnačku, ktoré väčšinou odznejú do niekoľkých hodín. V krajných prípadoch však môže intoxikácia cereulinom vyústiť do závažného stavu, akým je napríklad zlyhanie orgánov (pečene, tenkého čreva alebo pankreasu).
V súvislosti s dojčenskými výživami sa v súčasnosti vyšetruje aj kauza okolo jedu na potkany, ktorý sa našiel v Rakúsku v pohári výživy značky HiPP s príchuťou mrkvy a mäsa. Hovorca spoločnosti HiPP Clemens Preysing povedal, že okrem Rakúska sa poháre dojčenskej výživy s jedom na potkany objavili aj na Slovensku a v Českej republike, pričom v oboch krajinách boli stiahnuté z predaja. Informované boli tiež maďarské úrady, pretože dojčenskú výživu si mohli kúpiť aj ľudia z týchto prihraničných oblastí.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
