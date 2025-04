Česko zaradilo na svoj sankčný zoznam dve ďalšie osoby

Praha 2. apríla (TASR) - Česko pridalo na svoj sankčný zoznam ďalšie dve osoby – novinárku bieloruského pôvodu žijúcu v ČR Natalliu Sudliankovú, ktorá v ČR pracovala pre ruskú vojenskú rozviedku GRU, a tiež dôstojníka GRU Alexeja Šavrova, ktorý ju priamo riadil z Moskvy a vyplácal ju v kryptomenách. Obe tieto osoby predstavujú podľa českého premiéra Petra Fialu riziko až hrozbu pre bezpečnosť ČR. Povedal to v stredu po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Agentka pôsobila vedome a systematicky v prospech Ruskej federácie a bola za to aj finančne odmeňovaná,“ podotkol Fiala a ocenil českú Bezpečnostnú informačnú službu (BIS), ktorá prípad odhalila a zdokumentovala.



Riaditeľ civilnej kontrarozviedky Michal Koudelka k prípadu uviedol, že ide o úspešnú dlhodobú operáciu BIS, ktorá bola podľa jeho slov veľmi náročná. "Teraz sme mohli vďaka zmenám legislatívneho prostredia uvoľniť všetky potrebné informácie bez toho, aby sme ohrozili dôležité záujmy Služby, ako je ochrana zdrojov," citovala BIS Koudelku na sociálnej sieti X.



Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský Sudliankovú označil za kľúčovú spolupracovníčku GRU, ktorá svojimi aktivitami podkopávala bezpečnosť ČR. „Mnoho rokov v ČR skryto a vedome pracovala v prospech niekoľkých ruských organizácií. Okrem GRU išlo o ruský, štátom financovaný Fond na podporu a ochranu práv krajanov žijúcich v zahraničí či organizáciu Nesmrteľný pluk Ruska,“ spresnil minister.



Jej činnosť bola podľa slov Lipavského financovaná priamo z Ruska, pričom v posledných rokoch jej boli vyplácané desaťtisíce eur v kryptomenách. Dodal, že na základe pokynov riadiaceho dôstojníka GRU zariadila napríklad aj zverejnenie niekoľkých článkov v českom mediálnom priestore.



Šéf českej diplomacie avizoval, že obom sankcionovaným osobám bude zmrazený všetok majetok v ČR a zároveň pre nich bude platiť zákaz vstupu do Česka. Vláda zároveň tieto osoby navrhla zaradiť aj na sankčný zoznam EÚ.



Sudlianková v minulosti získala v ČR politický azyl. Pracovala aj ako redaktorka Rádia Slobodná Európa/Rádia Sloboda a prispievala do časopisu Týden či do Lidových novín.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)